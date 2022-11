Señala la Dra. Lily Gelacio Llontop, Coordinadora de la Fiscalía Provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia en Contra de la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Maynas.

Hoy 25 de noviembre se reflexiona sobre el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se inició en 1981 y se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

En ese marco se entrevistó a la fiscal Lily Gelacio, quien dio a conocer que desde la creación de la fiscalía especial en Maynas (6 de octubre de 2019) a la fecha, tienen registrados 11,999 casos de violencia contra la mujer muchos de ellos ya con sentencias dadas a través del poder judicial.

“Se desarrolla un trabajo articulado. No se trabaja solo el tema de las sanciones sino la prevención que es muy importante. Desde la coordinadora nacional se ha venido organizando para que todo este mes de noviembre se haga sensibilización y así llegar a la comunidad educativa, a la sociedad en general. Hay que mejorar y trabajar a nivel de colegios con la finalidad de construir una sociedad pacífica basada en valores y con educación.

El delito de agresión en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, está previsto en el Código Penal y va desde 1 a 3 años de pena privativa de la libertad efectiva tanto si la agresión ha sido física o verbal. También el juez puede analizar los antecedentes del agresor y como no supera los 4 años, puede mandar jornadas laborales o multas, así como reparación civil a favor de los agraviados.

El 25 de noviembre es el Día Internacional para visibilizar este tipo de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar. Se debe saber que la violencia afecta los derechos fundamentales de la mujer, y la última expresión de esa violencia es la muerte como lo vemos en los feminicidios.

Todos tenemos que identificar las muestras de violencia, conocer los indicadores para poder trabajar en prevención o denunciar. Muchas veces se normaliza la violencia y no se denuncia, se consciente y no se dan cuenta que estamos frente a delitos que están sancionados por el Código Penal.

La violencia afecta derechos fundamentales como la integridad física, psicológica, el libre desarrollo de la personalidad, la vida y, sobre todo, el derecho fundamental de la mujer a vivir libre de cualquier tipo de violencia, por eso es tan importante no dejarla pasar, estar siempre alertas” declaró Lily Gelacio.