Declaró el doctor Carlos Calampa, ex director regional de salud.



Menciona estar sumamente tranquilo con su conciencia y feliz al lado de su familia, ya que después de más de año y medio, ayer pudo despertarse después de las 7 de la mañana y tomar desayuno juntos.

Se le ubicó en su casa laboral, hospital Iquitos, en su primer día de libertad del alto cargo que antes tenía. Tranquilo, caminando con sus alumnos por el departamento de medicina, nos brinda unos minutos.

“Estamos tranquilos. Después de mucho tiempo me he despertado más de las 7 de la mañana. Feliz con mi familia, contento de retomar las clases con los chicos de la universidad. Ya me presenté ante el director y ya me entregaron mi memo laboral a partir del 1 de noviembre. Un médico más siempre es una suma, no resta” habló.

¿Por qué renunció?

-Pienso que me buscaron para cumplir un objetivo. Ver el tema de la pandemia, hoy solo hay 3 casos a nivel regional. Luego vino la vacunación, nuestro objetivo era vacunar a partir de los 18 años, que ya se está haciendo. Luego vendrán de 12 a 18 años. Creo que aún hay muchas cosas por resolver, pero creo también que hay gente que tiene que involucrarse.

Si bien en ese momento que asumimos el cargo nadie quería asumir tremenda responsabilidad, hoy pienso que hay gente joven que puede asumir las cosas, retomar el problema, nosotros estaremos apoyando. Luego estar más con la familia, seguir con la formación de médicos profesionales y avanzar con nuestras actividades.

¿El gobernador ha conversado con usted, le ha dado las gracias por memorándum?

-No. He presentado mi carta de renuncia hace unos días, pero no he conversado con él. Espero hacerlo más adelante.

En la dirección de salud hay gente muy interesada en manejar las licitaciones, incluso por ahí han dicho “nuevamente Diresa es nuestra”. ¿Cómo es posible que así trabajen en una entidad que tiene que ver con la salud del pueblo?

-Indiscutiblemente, siempre ha habido interés en vender y comprar cosas. Nosotros nos hemos cuidado y esperamos que Contraloría haga su control, no hemos caído en ningún tipo de compromiso con nadie. Hemos sido transparentes.

Pienso que hay gente que está equivocada en el accionar, cree que las instituciones, hablo no solo de salud, sino educación, agricultura, es su chacra y pueden hacer lo que les da la gana y eso no debe ocurrir. La política o acceder a un cargo no es para hacer eso, sino para servir a la población.

Mientras que el ex director ya estaba en su hospital, el Dr. Carlos Álvarez, llevaba adelante el encuentro tripartito para evaluar el covid en Perú, Brasil y Colombia, en el hotel Victoria Regia.