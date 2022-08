Expresó el subprefecto de la provincia del Putumayo Prof. Hermes Mendoza Del Águila.



La autoridad también anunció que hoy miércoles a la medianoche, el frente patriótico, estaría impulsando un paro de 72 horas ante el incumplimiento de acuerdos adoptados en el pasado paro de 48 horas. De no ser atendidos en sus demandas más urgentes, contemplarán una huelga indefinida.

“Me reuniré con los miembros del frente y el subprefecto distrital Ramón Santillán, para evaluar esa situación que me preocupa” habló Hermes.

También le debe preocupar que no haya soldados para que cuiden la frontera de esa provincia ¿no?

-Sí. Por eso estoy en Iquitos. El pasado 15 de junio llegó al Putumayo un general de división y en sus manos pusimos un documento de los pueblos del bajo Putumayo como Huapapa y Remanso, que solicitan de manera urgente la instalación de bases militares ya que gente armada viene invadiendo su terreno.

Hay dos grupos de movimientos guerrilleros, también se aparecen por Angusilla en el alto Putumayo por lo que solicitan más bases militares. Todos los puestos de vigilancia o bases militares han salido y han abandonado prácticamente la zona. No se ve la presencia de soldados peruanos entonces esos grupos ingresan.

O sea, hacen la guerra en lado colombiano y descansan en el lado peruano. Lo malo es que en ese lapso reclutan a los hijos de las familias peruanas. Los amenazan de muerte.

Ya hemos dado a conocer la cruda realidad fronteriza al prefecto, por eso él está muy preocupado. Hay alguna presencia del Estado, pero falta impulsar las bases militares. Es una queja extendida por todo el Putumayo.