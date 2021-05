Movimiento político ‘Mi Loreto’ apoyará a ‘Perú Libre’ en elecciones presidenciales

Movimiento político regional del que integra el gobernador Elisbán Ochoa apoyará a la candidatura de Pedro Castillo

.

Dos miembros del comité de campaña de Perú Libre en Loreto, Renato Achata y Miguel Miranda, confirmaron con opiniones divididas el apoyo de la organización política “Mi Loreto” a la candidatura de Pedro Castillo para la presidencia de la República. Un dato relevante, puesto a que este movimiento regional es integrado por el gobernador regional Elisbán Ochoa.

Desde Nueva Cajamarca, en caravana junto al mismo Pedro Castillo, el profesor Renato Achata confirmó este hecho en la mañana de ayer. Señaló que esta alianza se debe a una supuesta imposición de los representantes de Perú Libre en Lima. A lo que recalcó que se trata de militantes que desconocen de la realidad regional y por ende, habrían tomado una mala decisión.

“Lo que hizo Castillo es un llamado a la unidad, pero debe ser una unidad en principio, y no hay nada más alejado de la unidad que una gestión que nos tiene con el 50% del sector educación en abandono, la tasa más alta de mortalidad, y que ha estado alejada de la plataforma de lucha del magisterio”. Manifestó el también dirigente del Sindicato de Trabajadores de las Bases Magisteriales de la Región Loreto – Siter Loreto, Renato Achata.

Agregó que a pesar de no ser un militante directo del partido (sino un colaborador del mismo Pedro Castillo) hará notar su posición de rechazo ante esta decisión política, que definió de centralista y antidemocrática.

“Esto refleja un plan centralista y oportunista de querer aprovechar una campaña política para construir el partido por encima de la posibilidad de que el pueblo peruano gobierne. Vamos a mostrar nuestro rechazo, no vamos a contribuir a los arribismos que impiden un cambio”. Declaró.

Opiniones contrarias

Por otro lado, el miembro del comité de campaña de Perú Libre y también dirigente del SITER, Miguel Miranda, negó cualquier acercamiento por parte del gobernador Ochoa, además, argumentó que el partido político liderado por Pedro Castillo no forma alianzas con otras agrupaciones, sino que recibe “expresiones de apoyo”.

“El mismo Pedro Castillo dice que la alianza que va entablar no es con partidos políticos. Lo que hay son expresiones de apoyo que se suman, como la de Mi Loreto y diferentes movimientos regionales que se han sumado. Ahí está la gente de Baldeón, la gente de Yván Vásquez….” manifestó el profesor Miranda.

Sin embargo, el dirigente del SITER se contradijo, puesto a que indicó que el movimiento regional brindará la logística para el trabajo de personeros de Perú Libre durante las elecciones presidenciales, lo cual iría más allá de solo “expresiones de apoyo”.

Finalmente, apuntó contra su compañero sindical Renato Achata, quien aseguró que existe una alianza entre Perú Libre y Mi Loreto. Argumentó que el profesor Achata se encuentra varios días fuera de la ciudad y que no debería hablar con desconocimiento. “Basta ya de posiciones anarquistas”. Concluyó.

Recordemos que en la primera vuelta de elecciones generales, el gobernador Elisbán Ochoa expresó abiertamente su apoyo hacia el partido Victoria Nacional, liderado por George Forsyth. Mientras que según el Decreto Supremo N° 199-2020-PCMm se dispone que los funcionarios públicos deben optar por una posición neutral en el proceso electoral. (A. Padilla).