Luego de romper diálogo con la PCM por desacuerdos.

Piquetes en las riberas y en botes fluviales estarán por los ríos Marañón, Chambira, Pastaza, Corrientes y Tigre.

Hoy las federaciones indígenas de la denominada cinco cuencas inician una movilización y paro indefinido que han denominado “en defensa de sus territorios”, y han roto el diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros/PCM por desacuerdos en el largo proceso de diálogo.

Al iniciar esta medida de protesta que traerá consigo manifestaciones en los ríos que conforman las cinco cuencas y son: Marañón, Chambira, Pastaza, Corrientes y Tigre; mediante un pronunciamiento han expresado sus posiciones.

“Las organizaciones de las 5 cuencas tomaron la decisión de suspender todo tipo de reunión con el Estado, dado que durante 2 años se ha venido debatiendo política y técnicamente todas las agendas concernientes al acta de Saramuro/Saramurillo, en las diferentes reuniones en Iquitos y Lima.

Si bien es cierto, hay algunos avances mínimos en proyectos de agua que en definitiva no es nada extraordinario, sino son obligaciones básicas del Estado de brindar agua a esas poblaciones que están contaminadas hace medio siglo. Todas las demás agendas se encuentran sin resultado, las federaciones manifestaron que se discutirá en paralelo.

En las 5 cuencas tomamos una posición clara de priorizar e implementar todo los temas inmediatos y urgentes como es el tema del AGUA y SALUD respectivamente; respeto a este punto los diferentes líderes manifestaron enfáticamente: que no podemos estar discutiendo eternamente estas agendas, que su implementación es a mediano y a largo plazo, mientras que nuestro pueblo esté tomando agua envenenada y la salud está muy afectada por los efectos nocivos de la contaminación petrolera, es por ello la importancia de tratar e implementar los temas inmediatos.

Las federaciones cumplieron con trabajar la propuesta del PLAN DE SALUD ESPECIAL INTEGRAL E INTERCULTURAL, con un financiamiento aproximado de 400 millones, la implementación y ejecución de dicho plan ayudará a minimizar o contrarrestar las enfermedades en las cuencas afectadas. Sobre este plan hasta la fecha no se ha visto una respuesta efectiva a pesar que se ha planteado al premier y a la ministra de Salud.

Nuestro pueblo ya no puede soportar más esta discriminación, sabemos que estamos muy afectados, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, están en situaciones muy críticas por su alta vulnerabilidad. Se trata de vidas humanas y tenemos derecho a una salud digna.

Ante todo ello, las organizaciones tomamos una sola decisión de declarar en estado de movilización y medida de defensa indefinida en nuestro territorio y suspender todo el diálogo hasta que el Estado tenga una respuesta efectiva a los temas inmediatos.

Nuestra movilización se iniciará a partir hoy, en las diferentes cuencas, por lo que comunicamos a la opinión pública y a las diferentes autoridades a respetar nuestra decisión, nuestro derecho a la protesta que está amparado en la Constitución Política del Perú”.

Finalizan el pronunciamiento agregando ¡No más actividad petrolera irresponsable, no más empresas petroleras que incumplen sus obligaciones, no más abandono del Estado y exigimos un Estado garante de derechos!

(Diana López M.)