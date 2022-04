No se sabe nada de las estrategias del nuevo general de la PNP.



Y es que nadie hasta la fecha ha escuchado una verdadera conferencia de prensa donde el general PNP Santiago Sotil Niño, se haya dignado en hablar claramente sobre las lacras que vienen hundiendo en hechos pantanosos a los ciudadanos de Loreto.

Y es que al parecer el general de la PNP no tiene estrategias que mostrar, ya no se puede soportar que cada 24 horas se reportan asaltos a mano armada, hurtos agravados, delincuentes a bordo de motorcarros sin placa que ingresan a las viviendas una noche y vuelven al día siguiente para completar su tarea. No puede ser.

A veces por alguna emergencia de salud, se ha tenido que salir a eso de las 3 o 4 de la madrugada, siendo que las calles de la ciudad se muestran más solitarias que en la época de la pandemia. ¿No les pagan por hacer turnos en la noche o en la madrugada? Todo Loreto a mansalva de los rateros y criminales.

En cuanto a los motocarros sin placa. Estos abundan impresionantemente sin que nadie los detenga o les ponga las multas correspondientes. O en todo caso que los lleven a un depósito y no salgan hasta que regularicen. Es un verdadero escándalo que circulen por las calles, sin que nadie haga nada.

La policía ahora poco viene haciendo operativos de motos lineales en las calles Grau, 28 de Julio, calles céntricas. ¿Por qué no van a las calles más peligrosas si ellos conocen bien por donde los delincuentes se escapan después de un atraco?

La municipalidad de Maynas y sus similares, debe impulsar prontamente el apoyo para pintado de placa en la parte posterior de los motocarros, para que sean identificados.

No en la parte superior como acostumbran a hacerlo, ya que acá la PNP no trabaja con helicópteros para identificar a los vehículos en su huida. Urge que coloquen el número (grande) de placa en la parte de atrás del motocarro. Ojalá y lo hagan.

Por ahora nadie sabe qué estará haciendo el general Sotil Niño, ya que Iquitos está en manos de la delincuencia. Como si no hubiera policía que luche contra los delincuentes en prevención y protección de la población. (LMHL).