Motocarro cae al barranco

Tras despistarse en la avenida La Participación



Un chofer de motocarro identificado como Heiner Torres Torres (70), salvó de morir, aplastado por su propio vehículo, luego que su motocarro juntamente con él, cayeran a un barranco de aproximadamente 3 metros de profundidad.

El hecho ocurrió en la última cuadra de la avenida la participación, en el distrito de San Juan Bautista, cuando Torres perdió el control de su trimovil, tras impactar contra varios montículos de basura.

“Estaba trasladando a mis pasajeros, pero no pude pasar por la carretera Iquitos-Nauta con Sato Tomas porque estaba bloqueada, así que tuve que dar la vuelta e ir por la participación. Cuando estuve con dirección a la INIA, me ganó el timón del motocarro y perdí el control del vehículo, fue ahí donde me coqué contra los montículos de residuos sólidos que afortunadamente amortiguaron mi caída y la de mis pasajeros”, contó el motocarrista.

Minutos después llegó personal de la policía nacional, apoyados por unos vecinos del lugar, los mismos, que ayudaron el chofer a sacar su motocarro del barranco. (C. Ampuero)