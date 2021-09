Motocarristas “voladores”

Fueron intervenidos por el serenazgo de Punchana



Ya se ha hecho costumbre de que algunos motocarristas luego de hacer un poco de “feria”, se dediquen al consumo de estupefacientes.

Vecinos que viven en varios sectores de la ciudad hicieron llegar sus denuncias a este medio de comunicación.

“Estamos cansados que un grupo de personas se sienten dentro de sus motocarros y empiecen a fumar en plena vía pública y a cualquier hora del día. Queremos que la policía intervenga a estas personas que se encuentran por inmediaciones de la urbanización Juan Pablo II, Bello Horizonte y Eliane Karp”, denunciaba públicamente una mujer quien pedía el anonimato.

Otro lugar donde se concentran mototaxistas a meterse un “vuelito”, es a un costado de la avenida José Abelardo Quiñones, frente al fuerte militar. En el lugar se hacen pasar como parchadores de llantas y clientes, sin embargo, el trabajo no es el de solucionar el problema de llantas de motocarros y motocicletas, sino más bien, de satisfacer su adicción a la marihuana.

Otros lugares donde también son intervenidos estos mototaxistas que muchas veces ponen en peligro sus pasajeros, son el cementerio de Punchana, el de Versalles y en los terrenos baldíos de Juan del Cuadro, en este último, los agentes del serenazgo de Punchana lograron intervenir a dos sujetos que se encontraban consumiendo sustancias ilícitas a bordo de un motocarro con placa de rodaje N° L3-8768.

Cómo medida de prevención los agentes simplemente les retiraron del lugar y no fueron llevados a la comisaría, ya que horas después van a ser puestos en libertad. (C. Ampuero)