Debido a constantes robos y asaltos

Un grupo de motocarristas que hacen carreras desde la entrada de la avenida Quiñones por la Carretera Santa Clara hasta el centro poblado de Rumococha, en el distrito de San Juan Bautista, exigieron más presencia policial y sobre todo seguridad en horas de la noche.

Los conductores señalaron que la falta de alumbrado público, hace que otros sujetos que se transportan a bordo de motocicletas y también en vehículos de tres llantas, les intercepten por estos tramos de la carretera, con la finalidad de asaltar a los conductores y a los pasajeros que llevan en el interior de sus vehículos menores.

“La verdad que es muy difícil trasladarnos hasta la zona de Rumococha y Santa Clara en horas de la noche, nuestra asociación viene solicitando a los efectivos de la Policía Nacional y a los serenos del distrito de San Juan, que haya más patrullaje continuo por este lugar, ya que algunos sujetos que se hacen pasar por motocarristas, lo único que hacen es interceptarnos y robarnos, asaltarnos y muchas veces dejarnos con golpes en los cuerpos con la finalidad de llevarse nuestras cosas de valor. Por eso es que estamos exigiendo más seguridad a las autoridades de turno, para evitar estos ilícitos penales, que lo único que hacen es afectar a esta parte de la población, que ve la inacción tanto de la policía, como de las autoridades municipales”, sostuvo un conductor.

Los conductores de motocarro señalaron que si no hay una solución a estos reclamos, no descartan realizar una protesta, tanto en el frontis de la municipalidad de San Juan, o cerrar el ingreso de la carretera de Santa Clara para que haya más seguridad por esta zona. (C. Ampuero)