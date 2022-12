Hecho ocurrió en el sector del pueblo joven San Antonio.



Las calles en mal estado son una bomba de tiempo. La torrencial lluvia que cayó ayer en horas de la tarde cubrió con el agua la cantidad de huecos, forados y zanjas que hay en varios puntos de Iquitos debido a obras inconclusas.

Un motocarrista salvó de morir ahogado luego de perder el control de su vehículo, tras caer a un hueco que era cubierto por una cantidad de agua. Los vecinos que viven por inmediaciones de la calle San Antonio con Huáscar, luego de ser testigos de este accidente salieron de sus casas con toda la lluvia para auxiliar al hombre, si se demoraban unos minutos antes, éste no lo contaba.

El hombre se estaba ahogando, los vecinos le ayudaron a salir. Poco podía respirar, además tenía varios golpes en el cuerpo debido al fuerte impacto, ya que su motocarro cayó sobre él. Los vecinos rescataron al infortunado y luego sacaron el motocarro del hueco.

“Esta es la obra del Gobernador. Este es el regalo que vamos a tener en navidad y año nuevo. Nuestra calle destruida, fierros expuestos, aguas estancadas y foco infeccioso de enfermedades. Qué más podemos pedir. Cantidad de accidentes se han registrado, afortunadamente no hay muertos. Al señor pudimos rescatarlo a tiempo. Esta obra lamentablemente no se va a culminar este año”, precisó una vecina del lugar.



Los vecinos indicaron que están cansados de protestar, que no saben que más hacer para que las autoridades tome cartas en el asunto. Manifestaron que simplemente esperaran la voluntad y el buen proceder del nuevo gobernador Rene Chávez, para que se termine la obra. (C. Ampuero)