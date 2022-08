La casa cayó repentinamente hace una semana.



Los moradores del asentamiento humano Nueva Bellavista, dieron a conocer que este domingo 21 de agosto, realizarán una Minga para apoyar al señor Luis Alberto Del Águila, quien perdió su vivienda hace una semana cuando colapsó producto de fuertes vientos.

La dirigente Greyci Ribera, indicó que llegaron hasta la Municipalidad de Punchana, para pedir apoyo de las autoridades con materiales para volver a construir la casa. Sin embargo, no recibieron ninguna respuesta por lo que decidieron unirse para apoyar a la familia damnificada.

“Nosotros queríamos ver si la municipalidad nos podía donar tablas o calaminas, pero nos dijeron que no hay plata en este momento, y no podemos permitir que el señor y sus hijas sigan pasando por esto, así que decidimos colaborar entre todos, primero hacer una Minga para limpiar los escombros”, declaró la dirigente.

Asimismo, la señora Greyci Indicó que el señor Luis Alberto quien es propietario del domicilio, es padre soltero de dos niñas, y trabaja como motocarrista para salir adelante junto a su familia. Su condición humilde le imposibilita poder reconstruir su vivienda.

“Ellos no tienen los medios para poder construir, con mucho esfuerzo levantaron la casita y ha sido muy triste para todos que esto ocurra, así que como vecinos haremos lo posible para ayudarlo a él y a sus hijas”, finalizó. (D.Rengifo)