Protestan por pésimo estado de calles

Continúan los problemas con las obras de la comuna de Maynas. Hace uno días los vecinos de la calle Loreto tercera cuadra, alzaron su voz de protesta ante el pésimo estado de dicha calle, ayer los vecinos del sector de 1º de Enero, a la altura de calle Putumayo cuadra 25, cansados de observar el avance de una obra a paso lento y en algunas calles casi nada, desde tempranas horas de la mañana protestaron, una vez más para hacer saber a la alcaldesa de Maynas del pésimo estado que se encuentran sus calles, producto de una obra aparentemente paralizada.

Pero estos vecinos no solo elevaron sus voces de protesta, también quemaron llantas, pero lo más increíble fue que uno de los manifestantes, expuso su propia vida para llamar la atención de la misma autoridad edil y resuelva de una vez el problema, este hombre se encadenó en un poste de cables de electricidad sin medir las consecuencias y simplemente protestó desde lo alto.

Este hombre sin medir consecuencias con la ayuda de una escalera logro subir hasta lo más alto del poste, se encadenó y de forma muy peligrosa se sujetaba de uno de los cables de electricidad, una acción muy arriesgada, pero que sus demás vecinos respaldaban esta medida por la situación de sus calles.

Además de mostrarse indignados, los vecinos hicieron hincapié a que las personas de otras partes que ahora nos visitan encuentran una ciudad nada presentable.

Estos vecinos aseguran que continuarán con medidas más radicales si la obra en cuestión, no es culminada, que dicho sea de paso, tiene un costo de poco más de 19 millones de soles.

(C. Ampuero)