Moradores piden que fiscalía investigue bien los hechos de jueza agredida

Señalan que detenido no sería el verdadero sujeto que quiso acabar con la vida de la jueza de paz letrado del Varillal.

Mientras que el último sábado la fiscalía logró que el juzgado otorgue 9 meses de prisión para el sospechoso.

Lo que dictaminó la jueza Erika Iberico, también porque el polo del detenido habría estado con chispas de sangre y a la hora de presentarse ante la justicia, no habría adjuntado documento con declaraciones de testigos que lo habrían visto en su chacra a la hora que la jueza fue atacada.

Sin embargo, Carlos Ortiz Vásquez, morador del Varillal, exige que el ministerio público investigue bien ya que existirían vecinos de la calle Los Helechos, que habrían visto el rostro del sujeto que atacó, el mismo que no sería el del detenido Edinson Paredes Tuesta, quien hace poco había sido elegido como agente municipal.

“Un delincuente huye, Edinson se puso a derecho, no huyó. Además, tiene a testigos que lo vieron en su chacra a la hora del ataque, no puede estar en dos sitios a la vez. Yo pido a la jueza que diga la verdad, que si la están presionando no acepte, ella también tiene familia y no le gustaría que le hagan eso.

Edinson ganó a dos candidatos, sin saber leer ni escribir; sin embargo, eso parece les ha molestado mucho a Wilson Trigozo y Agustin Lanatta, que no ganaron y habrían planeado todo esto para echarle la culpa. Pedimos que se haga justicia para Edinson.

Además, no entendemos cómo el Vicariato, da apoyo y defensa a la jueza que puede pagar su defensa y deja de lado al humilde morador, se supone que el Vicariato está para defender a los más pobres. Dios debe estar muy molesto con la actual gestión del vicario. Defienden un caso que cuenta con muchas interrogantes.

Hay incluso testigos que vieron entrar a un hombre vestido de negro sin pasamontañas y con algunas características de Edinson, a la casa de un familiar del candidato que perdió. Es decir, habrían buscado a un sujeto parecido a Edinson. Yo pido a la jueza que se sincere, y diga lo real.

Exigimos justicia porque es inocente el señor Edinson y que agarren al verdadero delincuente que atentó contra la vida de esa señora”, expresó Ortiz.