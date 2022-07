Siguen saliendo a luz problemas generados desde la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria de Loreto (DISAFILPA).



Moradores que viven por casi 22 años en el caserío “10 de Octubre” II zona, ubicado a la altura del km 48 de la carretera Iquitos Nauta; se sentían seguros de sus predios puesto que contaban con la resolución de anotación preventiva de Inscripción de Prescripción Adquisitiva de posesión, solicitada mediante oficio 1355-2017-DRE-Disafilpa-1907.

Sin embargo, desde Disafilpa y la dirección de agricultura, que primero los reconoció por el avance de toda la documentación formalizada en ese sector y vía notarial; estando ad portas de ingresar a Registros Públicos para su titulación ya que cuentan con energía eléctrica, colegios, mejora de vía de ingreso al caserío, gestiones hechas ante el gobierno que los reconoce como caserío; Disafilpa y Agricultura dan marcha atrás, dando el reconocimiento a Romualdo Santana Tuesta.

Quien compró a 2 mil soles la parcela 37 a Augusto Meléndez Nashnate quien, a su vez, hace años había vendido la misma parcela a los moradores del caserío ahora en controversia.

Ahora Romualdo Santana, exhibe una gigantografía en la casa que le compró a la anterior Teniente Gobernadora (Manuela Carranza), donde dice que es su propiedad privada la Parcela 37. La misma que cuenta con 27 hectáreas donde están las casas de la mayor parte de la población del caserío “10 de Octubre” II Zona.

Ayer en la mañana los principales dirigentes del caserío invitaron a la prensa a su local comunal para dar a conocer el problema por el que vienen atravesando. Estuvieron en la mesa principal el teniente gobernador Reinerio Ramírez Oroche y el agente municipal Jesús Yahuarcani.

“El caserío cuenta con su Acta de Fundación. Han sido reconocidos como caserío en el año 2001 por la Municipalidad de Maynas, ahora depende directamente de la municipalidad de San Juan. Acá vivía la gente y no había problema, luego apareció el dueño Augusto Meléndez Nashnate. Negociaron con él y les vendió la Parcela 37 que cuenta de 27 hectáreas. Acá está la Minuta y el pago hecho ante la Notaría Pérez.

Después que compran pasa un tiempo y luego van a Disafilpa del sector agricultura, ya que existe la ley para hacer el saneamiento físico legal. Hicieron el proceso y entregaron la resolución con la reversión del terreno. Declararon propietarios por prescripción adquisitiva a los moradores de la parcela 37.

Ahora la controversia está en que Meléndez Nashnate, que antes le vendió al pueblo, aparece para vender la parcela 37 a dos mil soles a Romualdo Santana Tuesta. Eso en junio del 2011. Este señor ahora hace problemas indicando que va a sacar a los moradores etc. Y eso no puede ser porque Disafilpa ya había dado la reversión a verdaderos moradores de la zona.

Entonces, Disafilpa anula la resolución a favor del pueblo y le dan a Romualdo quien luego tramita ante Registros Públicos. El 20 de marzo de 2022 el director Leo Dan Ríos, firma los documentos necesarios, no sabemos en base a qué. Antes el mismo Urfiles Pérez, dijo que nuestra prescripción adquisitiva estaba bien ya que existe una ley para los que viven años en un predio, como nosotros que tenemos como 22 años y que no quedaba duda. Para que después todo cambie a favor de Romualdo Santana Tuesta” dice el teniente gobernador.

¿Y ahora qué plantean?

-La población se siente estafada por Augusto Meléndez, que primero les vende a ellos la parcela 37 y luego la revende a Romualdo Santana. Eso también es algo incorrecto.

Mientras que el agente municipal, dijo que desde que Santana Tuesta, ha llegado a vivir al lugar, en la casa de la ex teniente gobernadora; los moradores están intranquilos porque los para amenazando, diciendo que ya los va a sacar de su parcela, que es su propiedad privada, no siendo así.