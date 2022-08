También aseguran verse afectados por presencia de personas de mal vivir.



El día de ayer los moradores de la calle Ricardo Palma cuadra 11, ubicada en el distrito de Iquitos, denunciaron ser afectados producto de la cantidad de basura acumulada en sus calles. Según manifiestan el problema existe desde hace 6 meses y no les han dado una solución.

El señor Ernesto Vega, vecino del lugar, declaró que si bien los carros recolectores pasan por la zona, no recogen la cantidad de residuos sólidos que se encuentra en los alrededores. Asimismo indicó que mucha de la basura acumulada se debe a los desperdicios que dejan en las calles las personas que visitan el local de diversión “Complejo CNI”.

“No solo se debe a la falta de autoridad que tenemos, sino también al local que se encuentra ahí, porque ellos sacan su basura y la dejan en cualquier lado, tenemos más de 6 meses con el mismo problema, hasta hemos ido a la municipalidad”, declaró.

Asimismo, denunciaron que en sus calles se registra la presencia de personas de mal vivir, que atemorizan a las familias que viven en lo alrededores y además, pese a los llamado al Serenazgo para que los retiren, no han obtenido respuestas positivas”,

Siempre que están por aquí llamamos al Serenazgo y nunca vienen, y las veces que vienen es porque no hay nada, cuando realmente deberían patrullar no lo hacen, estamos cansados de esperar que las autoridades se acuerden de nosotros” recalcó.

Para finalizar, hicieron un llamado a las autoridades para exigir que mejoren el mal estado en el que se encuentran sus calles. Que tiene tuberías rotas y las pistas necesitan refacción.

(D.Rengifo)