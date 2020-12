Moradores de Alto Nanay exigen que no generalicen la violencia

Aunque admiten que toleran negocio de dragas porque no hay trabajo.

Dado la propagación de las noticias referente al enfrentamiento de la Marina y la Policía con moradores de comunidades del distrito del Alto Nanay, varias llamadas desde la zona exigieron que no se generalice la violencia.

Con voces altisonantes pidieron que cesen las acusaciones que todos en Alto Nanay están en el tema de la minería ilegan con dragas (balsas), que resulta un buen negocio que va de 100 a 180 gramos de oro al día y representaría al mes unos 250 mil soles.

Los moradores que llamaron a diferentes medios de comunicación local este fin de semana, reclamaron que hay un abandono de las autoridades y que no se produce mucho pescado, menos hal empleo.

Sobre el funcionamiento de las dragas o balsas no lo aceptaron explícitamente, aunque admiten que toleran el negocio de dragas porque no hay trabajo y con esta actividad (ilícita) se genera un movimiento económico en las zonas.

Hicieron un llamado a las autoridades distritales para que realicen proyectos en beneficio de los moradores y dejaron en claro que no son todas las comunidades de la jurisdicción que vienen participando en la extracción. (DL)