Asegura Luis Reátegui, director de Gestión Pedagógica de la DREL.



La brecha en cuanto a infraestructura en las instituciones educativas de Loreto aún dista mucho de cerrarse, pero aún cuando estas condiciones llegan desde antes del inicio de la pandemia. Para el retorno a las aulas, el MINEDU dispuso un presupuesto para refacción de escuelas y adquisición de equipos de bioseguridad, pero el monto todavía dista mucho de la necesidad real, pues en varios casos se requieren refacciones totales, es decir, prácticamente construir una nueva institución.

Así lo advirtió Luis Reátegui, director de Gestión Pedagógica de la DREL, quien explicó que solo el hecho de pensar en restaurar las escuelas para cumplir con los protocolos que exige el MINEDU implica pensar en millones de soles, los cuales escapan de la capacidad de la DREL. Asimismo, resaltó que esto es responsabilidad de las municipalidades, del Gobierno Regional y del mismo Gobierno Central.

“Tenemos los reportes y los derivamos a las instancias correspondientes, GOREL o MINEDU, para que a través de sus áreas de infraestructuras nos solucionen los problemas, pero es una millonada de plata, se necesita que se haga gestión desde el Gobierno Central”, declaró el funcionario.

Además, otro tema vinculado a las infraestructuras, pero también a la sobrepoblación de estudiantes por escuela, es que muchos colegios de la zona urbana no podrán albergar a todos sus alumnos dadas las restricciones como el distanciamiento social y la adecuada ventilación de los ambientes. Realidad que se evidencia en colegios que promedian entre 30 a 40 estudiantes por aula. “Estos colegios no tendrá más remedio que implementar turnos tarde y dictar clases semipresenciales”, señaló Reátegui.

Afortunadamente, precisó que se ha llegado a un porcentaje de casi el 100% de contratación docente quienes ya deben estar asistiendo a sus instituciones, por lo que la variedad de turnos no debe ser un inconveniente. Del mismo modo, señaló que las escuelas deberán informar antes del 28 de marzo si es que optarán por la modalidad semipresencial. (A. Padilla)