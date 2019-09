Montículos de basura se registró en varios sectores de Punchana

Vecinos de la zona se mostraron molestos

Cerros de basura inunda Punchana. Vecinos que viven por inmediaciones de la calle Iquitos con Nauta y en otros sectores, se mostraron molestos e indignados por el no recojo de los residuos sólidos desde hace varios días.

La avenida 28 de julio, calle Los Rosales (Masusa), avenida La Marina; entre otros lugares se pudo apreciar cerros de desperdicios, que no solo daban un mal aspecto al ornato público, sino también provocaba malestar a los pobladores por los malos olores que emanaba.

“Por eso pagamos nuestros arbitrios para tener las calles limpias, pero a la alcaldesa poco o nada le interesa la salud de los vecinos. C´lomo es posible que no hayan recogido los desperdicios. Tenemos entendido que hay una deuda que la municipalidad debe al señor Brunner y esta sería la razón por la cual el empresario dejó de recoger la basura de las calles”, dijo un poblador

BASURA EN EL POOL DE MAQUINARIAS DE PUNCHANA

Otro grupo de pobladores denunciaron que malos olores emanaban desde el interior del pool de maquinarias del municipio de Punchana, debido a que camiones y furgonetas estaban acopiando residuos sólidos dentro de esta instalación municipal. Los vecinos señalaron que por lo menos desde hace 3 días se encontraban acumulados los residuos orgánicos e inorgánicos en este sector de la ciudad.

A raíz de esta denuncia, el ministerio público, a través de la Fiscalía de Medio Ambiente, actuó de oficio y de inmediato fueron a supervisar dicho lugar, ya que atentaba contra la salud pública.