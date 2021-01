Montículo de tierra impide el paso de vehículos

En la calle 11 de Agosto



Intransitable. Así se encuentra la calle 11 de Agosto, del asentamiento humano Mercedes, en el distrito de San Juan Bautista.

Todo ello se suma, dos montículos de tierra que casi bloquea la principal calle de este sector.

Los vecinos mostraron su incomodidad porque no pueden pasar por el lugar con sus vehículos menores y mayores.

En medio de la calle, el agua se ha estancado y ha hecho que se forme un lodazal, haciendo que los vehículos queden atollados en esta zona.

“No es posible que el vecino ponga montículos de tierra en medio de la calle. A pesar del mal estado en el que se encuentra la misma, estos montículos no nos deja pasar con nuestras motos, motocarros ni con nuestros autos. Incluso se le reclamó en un momento por lo que había hecho, pero se molestó y empezó a insultar a los demás pobladores. Nadie dice que no rellene su casa, pero tiene que meter toda la tierra que perjudica a todas las personas que salimos a nuestros trabajos”, señaló un poblador.

Cabe indicar, que este problema también lo tiene que resolver la municipalidad distrital de San Juan, los vecinos refieren que hasta la fecha, personal de esta municipalidad no llega hasta el lugar para realizar el mantenimiento de la calle.

Los caños se encuentran colapsados, al igual que los buzones, cada vez que llueve en las casas y las calles son cubiertas por agua. Los pobladores piden la inmediata intervención de la municipalidad de San Juan en este lugar. (C. Ampuero)