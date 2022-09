En debate con Nicolas Lúcar

Arbolito modernizará Maynas con propuestas



Pesaron las propuestas. El candidato a la alcaldía de la Provincia de Maynas, doctor Jorge Monasí, quien va en la fila de los arbolitos de Mi Loreto, participó del debate organizado por Exitosa Radio, espacio que tuvo como moderador al periodista Nicolás Lúcar.

En este debate donde también participó el también candidato a la provincia Roger Gronert, el candidato por el arbolito de Mi Loreto se impuso por sus propuestas las mismas que giraron en torno a limpieza, seguridad, educación, ordenamiento, modernización y oportunidades para los jóvenes.

El candidato Monasí, sustentó cada una de sus propuestas y como estas serán ejecutadas, “Nuestra ciudad se encuentra abandonada y llena de basura, propongo la instalación de 50 contenedores subterráneos en puntos críticos de la ciudad de una capacidad de tonelada y media bajo el suelo funcionando las 24 horas, y para los pueblos jóvenes que tanto nos necesitan promoveremos el sistema de 200 moto furgones para que puedan recoger la basura donde el carro recolector no ingresa, a ello se suma la necesidad de comprar 30 compactadoras y eso lo lograremos en mancomunidad con los Municipios de Belén, Punchana, San Juan e Iquitos”, lamentando que existe un negociado en el recojo de basura resaltando que existiría una sobrevaloración en el precio, “Solo por tapar la basura cobra 60 soles la tonelada, cuando en costo promedio es de 15 soles, eso quiere decir que se están robando la plata, 45 soles por tonelada. La ciudad de Iquitos genera 400 tonelada de basura y acá se ve que el alcalde de Maynas Pancho Sanjurjo esta coludido con la empresa Bruner”.

“Yo voy a acabar la mamadera, voy a inaugurar ese relleno sanitario que tiene 8 años de construcción, está en casi 99 % y ese relleno cuesto 120 millones; yo no me caso con la empresa Bruner, vecinos es hora de decirle a este negociado, basta ya”

Respecto a seguridad el candidato del arbolito, preciso que la ciudad se encuentra desvalida debido a la débil articulación entre las autoridades, “La inseguridad ha ganado espacio en nuestra ciudad y eso es porque no existe un trabajo coordinado y sobre todo comprometido, el General de la PNP no se reúne con el alcalde provincial y menos el alcalde provincial con los distritales; aquí es un trabajo equipo donde incluso debe estar la Fiscalía de Prevención del Delito. Ni bien entre a la alcaldía comenzaré a trabajar en equipo, propongo la instalación de 2000 alto parlantes interconectados en puntos críticos de la ciudad, esto irá de la mano de la instalación y capacitación de juntas vecinales, un barrio organizado es un barrio seguro, pues la primera línea de acción es desde la población”.

En el tema del servicio de agua propone la construcción de dos plantas potabilizadoras, “100 mil habitantes no tienen agua, eso es sorprendente, por eso propongo la construcción de dos plantas potabilizadoras, una en San Juan y otra en Punchana, para que Maynas tenga más de 12 horas de agua, no 24 horas al toque porque eso es mentira” dando a entender que su propuesta podría llegar a las 24 horas diarias.

Por su lado el candidato Gronerth no sustentó como ejecutaría sus propuestas generando que Nicolas Lucar haga un comentario donde le afirmó a Gronerth que existen candidatos que hacen propuestas que no van a poder cumplir y que solo lo hacen por capturar el voto.

“Mis propuestas son viables y ejecutables, con el compromiso de convertir a Maynas, en una provincia limpia, segura y moderna”, concluyó el candidato del arbolito.