Modelo cubano

Si bien se muestra como una gran iniciativa, seguimos percibiendo que los procesos son muy lentos en nuestro país para unos proyectos y muy rápidos para otros sin trascendencia. Esperamos que esta iniciativa que nace en una provincia de aplicar el modelo educativo cubano se extienda rápido en nuestro país.

Se trata del piloto “Yo, sí puedo” y se empezará en 90 caseríos de la provincia de Hualgayoc, en la región Cajamarca. Será para erradicar el 18 % de analfabetismo en esa jurisdicción, que cuenta con aproximadamente 130,000 habitantes.

El alcalde de Hualgayoc, Marco Antonio Aguilar Vásquez, estuvo en Cuba para sustentar el convenio de cooperación con ese país y comenzar a aplicar el modelo educativo a partir de abril.

“Hualgayoc tiene más de 20,000 analfabetos y con apoyo del Gobierno cubano se espera erradicar el problema en los próximos tres años”, dijo la autoridad a la Agencia de Noticias Andinas.

Explicó que el programa (que tuvo éxito en diversos países, pues logró alfabetizar a más de 10 millones de personas) contará con el apoyo de voluntarios cubanos y las clases se dictarán por grupos en diversos caseríos; para ello, se implementará los locales ronderos.

Los especialistas cubanos llegarán a Bambamarca en abril para comenzar a trabajar el proyecto aprobado en sesión de concejo denominado “Acuerdo de cooperación y asistencia técnica en el área educativa entre Ministerio de Educación de Cuba y la Municipalidad Provincial de Hualgayoc”.

En tres meses se tendrá la primera promoción y la propuesta del Ministerio de Educación (Minedu) es que las personas alfabetizadas se inserten al sector y continúen sus estudios. La mayor cantidad de analfabetos en su provincia son personas de más de 45 años.

El programa beneficiará a pobladores desde los 15 años que no pudieron estudiar por diversos motivos: la distancia, costumbres o problemas económicos.

“La propuesta del método ‘Yo, sí puedo’ ha dado resultados en el mundo y esperamos en el periodo que dure el convenio [3 años] erradicar el analfabetismo en Hualgayoc o en todo caso disminuir a menos del 5 %”, expresó. El municipio financiará el proyecto en los tres años con un presupuesto de 1.7 millones de soles.

“Nos preocupa la brecha social en el tema educativo. No podemos permitir que haya personas con los ojos vendados, que no sepan leer ni escribir. El concejo declaró de interés público la erradicación del analfabetismo y esperamos lograrlo en tres años; seremos la primera provincia con cero analfabetismo”. Felicitaciones por invertir en el capital humano.