Mintió: Arlene Paima nunca fue con la policía a la carretera Iquitos Nauta

Según ella, cuando fue citada por el secuestrador, para decirle dónde se encontraba su hijo

Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, mi secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Así reza un párrafo de la Biblia y esto se acomoda perfectamente a lo que Arlene Paima trató de ocultar con respecto a la muerte de su hijo, en todo este tiempo; sin embargo, todo va saliendo a la luz y poco a poco se va llegando al móvil de esta muerte.

Esta mujer cada vez que brindaba una entrevista a los medios radiales de Iquitos, se le notaba que no era una madre que estaba en la búsqueda de su menor hijo que había desaparecido por varios días. Poco o nada le interesaba el paradero del pequeño Elmer.

Paima dijo, que cuando el supuesto secuestrador le llamó para indicarle dónde estaba su hijo, éste le citó hasta en dos oportunidades para que vaya hasta el kilómetro 10 y 11 de la carretera Iquitos Nauta. En esa oportunidad la madre de Elmer señaló que fue en compañía de la policía, algunos uniformados y otros vestidos de civil.

Sin embargo, esto nunca pasó. La madre nunca llegó a la carretera Iquitos Nauta, ni mucho menos fue con los efectivos policiales a constatar el hecho. Simple y llanamente Arlene Paima mintió.

Para entonces, la mujer ya sabía que su hijo estaba muerto y montó un show mediático, para tratar de evadir a la justicia y confundir a la población en general, quienes muchos salieron a favor de esta supuesta desconsolada madre.

En todo momento la madre de Elmer sabía la situación en la que se encontraba, la última vez que se la vio marchando por el Ministerio Público juntamente con sus vecinos del Asentamiento Humano Óscar Iván, tampoco se le veía un sentimiento de culpa o con algún remordimiento. Trataba de llorar pero no le salía lágrima alguna. Cuando vio a los medios de prensa local y nacional que se acercaban a ella hizo todo lo imposible para aparentar lo que no sentía.

La policía y el Ministerio Público continúan trabajando en este sonado caso, se espera que en las próximas horas haya novedades y los responsables de la muerte del pequeño Elmer, paguen con todo el peso de la ley. (C. Ampuero)