Él y los miembros de organizaciones indígenas que llegaron a Iquitos para conocer por qué el ministerio de salud y la di-rección regional no cumplen hasta el momento con atender a los pueblos de su zona originaria en el marco de pandemia; se mostraron mortificados ya que las audiencias que se ve-rían en la corte superior, fueron suspendidas.

“Ayer a las 9 de la mañana en el primer juzgado civil de Lore-to habría una audiencia sobre la demanda de amparo que presentó ORPIO contra el ministerio de salud y la dirección regional de salud para que haya pronta atención a las comu-nidades nativas en el contexto de la pandemia covid.

Pero por segunda vez se ha suspendido la audiencia y la han reprogramado para el 14 de enero. Es increíble porque esa demanda fue interpuesta en el 2020 y hasta ahora no se puede tener un resultado firme.

Este viernes 3 de diciembre estaba programada otra audien-cia para las 9 y 30 de la mañana en el marco del caso Cuni-nico. Extraoficialmente sabemos que también sería suspen-dida, eso nos tiene mortificados a todos.

Es un tema de salud, se demandó a Diresa y al Minsa para que atiendan a las personas que sufren contaminación, que les hagan sus muestreos, que los especialistas los vean.

La audiencia era para que el juez haga seguimiento si es que se está o no se está ejecutando el plan de salud para las comunidades contaminadas. Si el plan se está ejecutando de manera completa, parcial etc.

Nos acabamos de enterar que el juez que lleva el monitoreo del cumplimiento del plan de salud, está de vacaciones y el encargado no conoce el expediente por lo que estaría repro-gramando para más adelante. O sea, ninguna de las dos au-diencias para las que hemos venido, se van a desarrollar” declaró Ruíz.