Exigencia forma parte de la plataforma de lucha del Paro Amazónico.



Luego de que los denominados pueblos afectados por las actividades extractivas emitieran un comunicado en el que se solicita de manera “urgente” la presencia de una alta directiva del Gobierno Nacional en Loreto, el ministro de energía y minas, Iván Merino, indicó que la situación del conflicto social todavía no amerita este tipo de estrategias.

“Hemos visitado la Amazonía 4 veces en los 62 días de gobierno. Nosotros estamos con la puerta abierta al dialogo, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos desplazarnos todo el tiempo, hay 1850 distritos en el país, casi el triple de comunidades de diverso nivel. Me faltarían días en el año para desplazarnos por todos los lados”, explicó el ministro Merino.

Como se recuerda, este comunicado del “Paro Amazónico” emitido por las comunidades indígenas se sustenta en que los intentos de dialogo en la capital de la República han sido agotados. No obstante, según el titular del Energía y Minas, estas reuniones entre el Ejecutivo y los representantes indígenas han obtenido resultados positivos.

“No creo que hayan fracasado las negociaciones, estamos primero visitando continuamente la amazonía, hemos estado en todos los puntos relevantes de explotación de hidrocarburos en la zona. Hemos tenido la política de puertas abiertas, hemos conversado con todos y estamos avanzando”, manifestó el titular.

(A. Padilla)