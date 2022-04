Planteo polémica propuesta: Que se otorgue plazas EIB a docentes mestizos con título profesional a través de capacitaciones “intensivas” en el dominio de la lengua indígena .

Ayer por la mañana en la ciudad de Iquitos, el ministro de educación, Rosendo Serna, afirmó que para cubrir las plazas de docentes en Educación Intercultural Bilingüe (EIB), se necesita capacitar a docentes mestizos que cuenten con título profesional.

Esta propuesta la dio el ministro ante la problemática en Loreto para cubrir las plazas de docentes EIB, situación que se repite en la región Ucayali. “En Ucayali, que es similar a la realidad de Loreto, planteé que estos docentes (mestizos) obligatoriamente tengan un curso de capacitación intensiva respecto al idioma de la comunidad. Si logramos que el profesor con título aprenda y se comprometa, va ser un avance importante”, declaró.

Ante ello, nos pusimos en comunicación con el ex secretario general del SUTE Loreto, Rafael Flores, quien lamentó lo señalado por el titular de educación, pues consideró que su propuesta atenta contra la educación intercultural en Loreto. Explicó que se priva a los estudiantes de recibir clases de docentes que conozcan su cultura y la sepan transmitir en una forma que se adecúe a su cosmovisión.

En ese sentido, afirmó que bajo la premisa del ministro se deja de lado la propuesta del sector educación en Loreto de profesionalizar a los maestros bilingües de las comunidades, los cuales no cuentan con títulos profesionales ni muchos mecanismos para obtenerlos.

“Uno no puede enseñar en una comunidad indígena si no habla la lengua y por más que la aprendas, no conoces la cosmovisión cultural. Si vas a ir así, vas a ir a destruir culturas porque la educación es un fenómeno social que transmite cultura“, manifestó el docente. (A. Padilla)