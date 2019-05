Ministra de Salud pidió a oncóloga que siga como jefa del Centro de Oncología – Loreto

Dra. Mercedes Egues Tapia no aceptó, señalando que hay que tener madurez para dejar el puesto en el momento adecuado.

MINSA, Contraloría y SuSalud, intervendrán el hospital regional de Loreto.

Así se pudo conocer al concluir la visita de la ministra de salud, Dra. Zulema Tomás Gonzáles, a Iquitos, donde se reunió con la congresista Patricia Donayre, la presidenta de la Federación Médica del Perú/Iquitos Dra. María Huilca, director regional de salud, Dr. Segundo Pinillos, ex jefa del departamento de Oncología, Dra. Mercedes Egues, secretaria del sindicato de enfermeras del hospital regional, Olga Culqui, entre otros profesionales de la salud.

“Señora ministra nosotros le pedimos que retorne la rectoría del Minsa en las principales unidades ejecutoras (hospitales), así como a Diresa. Que ingrese Contraloría a hacer una revisión económica administrativa al hospital regional y otros. Ha habido pagos para trabajadores administrativos de Diresa y no para hospitales ¿por qué?

Le pedimos ministra que se vea la salida de todos los directores de las unidades ejecutoras, empezando por el de la dirección regional. Jamás se ha visto una politización tan descarada en nuestro sector, donde se ha pisoteado la dignidad de los trabajadores”, expresó Huilca, entre otras frases.

De otro lado, ayer se pudo entrevistar en su consultorio a la doctora oncóloga, Mercedes Egues Tapia, donde continúa atendiendo hasta fines del mes de junio en que se haga efectiva su renuncia. Ella también estuvo en la reunión con la ministra de salud, pudiendo exponer toda la problemática surgida en el centro de oncología del hospital regional de Loreto. “La ministra Tomás Gonzáles, comentó que enviará a Contraloría nacional a investigar las quejas y denuncias que han venido apareciendo, igual a SuSalud”, mencionó Egues.

¿Logró hablar todo lo concerniente al departamento de Oncología en Iquitos?

-La congresista Patricia Donayre, dio el alcance de lo que venía aconteciendo en el centro. Se ha solicitado la rectoría del MINSA a nivel de hospitales, lo que significaría que el MINSA sea quien ponga a los directores y entregue los cargos más importantes en hospitales y redes de salud, a través de meritocracia.

También tuve un espacio para exponer el tema de cáncer en Loreto y la problemática surgida. La ministra nos ofreció nuevamente el cargo. Expresó que retorne y siga ocupando el cargo de jefa del departamento de Oncología. Yo le agradecí bastante, pero le dije que no, que en la actualidad no puedo avanzar en un departamento donde no tengo el apoyo de los jefes de la gestión actual.

Le mencioné que se necesita dos oncólogos clínicos bajo modalidad CAS bien remunerados y que yo daba un paso al costado, ya que tengo otros proyectos en mente que igual involucran a Loreto, pero desde otro punto de vista. Ahora hay un nuevo jefe de oncología.

(Se trata del Dr. Manuel Guerra Valles, médico de familia que ve varias enfermedades en adultos y ancianos. El 28 de mayo a través de memorándum 873 le agradecieron sus servicios al médico Giuseppi Rivera).

¿Doctora se va de todas maneras?

-Sí. Ese tema ya está zanjado. Renuncio. No pueden tildarme de incapaz, el tema es personal y eso está afectando al departamento de Oncología, por lo que creo que hay que tener madures para dejar el puesto en el momento adecuado y poder bridar a la población algo mejor. Voy a estar apoyando esté donde esté, se vienen buenos proyectos para Loreto. Se ha luchado por mejoras y éstas se darán con el apoyo del ministerio de salud y la dirección general de estrategias, así como el jefe de la dirección general del cáncer.

Inmensa y tremenda pérdida laboral el dejar ir a la doctora Mercedes Egues Tapia, del departamento de Oncología de Loreto. Difícilmente se logrará contar con otro oncólogo que demuestre toda la humanidad que ella ponía al atender a cada uno de los pacientes que asistían con una gran esperanza a ese centro. Responsables de esa debacle, por dignidad deberían dejar sus cargos.