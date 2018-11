En auditorio principal del IIAP de Iquitos

Presentarán proyectos auspiciados por Canadá para promover educación y salud de niñas y adolescentes en Loreto

Seminario Regional de Investigación CIES-Loreto 2018: Derechos, igualdad y empoderamiento de las mujeres, que se realizará en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP, el próximo miércoles 05 de diciembre 2018. La invitación es al público interesado. El ingreso es libre y se iniciará a las 8:00 am. previo a una conferencia de prensa que será a las 7:00 am.

El seminario contará con la participación de importantes expositores como la participación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP, Ana María Mendieta, quien abordará el tema “Desarrollo e igualdad de género: políticas y propuestas”.

Presentación de proyectos auspiciados por Canadá para promover el acceso a educación y salud de niñas y adolescentes en Loreto: ¡Decidamos Ya! Reducir el embarazo adolescente en Loreto, de Plan Internacional. Educación y derechos para los y las adolescentes marginados en Perú, de UNICEF. La Conferencia magistral estará moderada por Maruja Barrig, profesora de Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

También se abordará “Violencia contra la mujer, feminicidio y trata de personas” y estará como moderador Vladimir Chong, docente de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Un interesante evento que contará con la presentación de resultados y recomendaciones de los estudios de feminicidio, trata de personas, y otros.

Entre los expositores estarán también Wilson Hernández, María Raguz, Hugo Morales y Andrés Burga de la Universidad de Lima. Silvia Arbildo (Red de Prevención y Atención en Violencia Familiar, Sexual y de Género. Débora Mercedes Linares García, sub gerente de Programas Sociales- GOREL.

Así como Rafael Mesa (Consultor), María Amalia Pesantes (Salud sinlímites). Tamia Lavado (Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Stéphanie Rosseau, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y Dany Darwin Sifuentes Talexio, gerente regional de Desarrollo Social-GOREL.

(Diana López M.)