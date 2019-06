Ministerio Público llegó a Cabo López para recoger restos óseos y cabellos

Aparentemente de Elmer Ríos

Peritos del instituto médico legal, agentes policiales y representantes del Ministerio Público, llegaron hasta la zona de Cabo López, en el distrito de Belén, para recoger los restos óseos y cabellos, que aparentemente, fueron encontrados por inmediaciones del cementerio de este sector, los mismos que pertenecerían a Elmer Ríos 11 años.

Como se sabe, fueron los vecinos de este lugar, quienes la tarde del último miércoles, mientras se encontraban realizando su faena diaria en este sector, se toparon con los restos óseos y cabellos, los mismos que estaban por donde habían encontrado los restos de Elmer Ríos hace unos días.

Los pobladores aseguraron que se trataba de los restos del niño, por lo que las autoridades llegaron al lugar para constatar el hecho y para luego llevarlos hasta la morgue central y determinar si se trataría o no del pequeño Elmer.

Ante esta situación, estos restos óseos y puntas de cabello fueron puestos en una cajita de madera y junto con una Biblia fueron velados en la vía pública por parte de los pobladores de esta zona, los mismos que exigen justicia y la muerte del pequeño no quede impune. (C. Ampuero)