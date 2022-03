Expresó la actual jefa de control interno del ministerio público-Loreto, Dra. Mery Aliaga Rezza.



Ayer se le pudo entrevistar brevemente referente al caso del fiscal anticorrupción Michel Aquino Espinoza, respecto a su desempeño como persecutor del delito en el caso que llevó a una detención preliminar a la alcaldesa de Punchana Jane Donayre Chávez.

Para quien no consiguió prisión preventiva a fin de poder seguir investigando y no haya obstrucción en el trabajo a desarrollar o alguna fuga por la zona de frontera de parte de la principal involucrada.

Para quien sí ordenó prisión preventiva por 9 meses la jueza Erika Iberico, fue para el hermano de Jane Donayre, Elvis Donayre Chávez, quien de seguro contará muchas cosas cuando esté varios días y noches entre las paredes del penal de varones de Iquitos.

Sobre la presunta inconducta funcional del fiscal titular Michel Aquino, que el poder judicial plasmó en un drástico comunicado, se entrevistó a la jefa de ODCI del Ministerio Público.

“Al tomar conocimiento de los hechos a través de muchos medios de comunicación, de acuerdo a nuestras funciones hemos abierto investigación inmediata por presunta inconducta funcional de parte del fiscal anticorrupción Michel Aquino Espinoza.

Viendo que hay síntomas en cuanto a una presunta inconducta funcional, se ha abierto investigación preliminar. El caso se designa a una comisión a efectos que recabe toda la información de acuerdo a sus funciones.

Conocer cuál ha sido la performance, el trabajo del fiscal. Ver qué pasó y luego todo eso se evaluará. Aún no está tipificado que inconducta puede haber cometido.

De acuerdo a los hechos se calificará la conducta y verá en qué norma calza. Ver si hay infracciones disciplinarias durante sus funciones” mencionó Aliaga Rezza.

Doctora ¿le preocupa los cuestionamientos graves hechos a una serie de fiscales en Loreto?

-Claro que sí. No es solo mi preocupación, sino también la del presidente de la junta de fiscales y del mismo ministerio público de Lima que se pregunta ¿qué es lo que está pasando con los fiscales de Loreto? Estos hechos mellan la imagen de la institución. Se verá caso por caso para al final conocer qué realmente pasó.