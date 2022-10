Útil para tomar declaraciones a menores y mujeres violentadas.

Así lo dio a conocer el presidente de la junta de fiscales superiores de Loreto Dr. Alberto Niño de Guzmán Sánchez.

También anunció el concurso para 39 plazas en las diferentes fiscalías.



Impresionante conocer que las dos Cámaras Gessell con las que cuenta actualmente el ministerio público, estén con una programación repleta hasta fines del mes de noviembre.

Es decir, si en este momento algún fiscal junto a un psicólogo, necesitaría tomar declaraciones a menores de edad o mujeres violentadas a fin que presten su versión de manera ultra reservada; no lo podrían hacer ya que la programación para recibir otras declaraciones está llena hasta fines de noviembre de 2022.

Por ello la importancia de la gestión hecha por el actual presidente de la junta de fiscales Niño de Guzmán Sánchez, quien ha conseguido junto a otros profesionales, que la ONG “Plan Internacional” les done e implemente una nueva Cámara Gessell.

“Hemos logrado efectuar un convenio con la ONG “Plan Interrnacional”. Está llana a otorgar la implementación de una tercera Cámara Gessell. El ministerio público por sí solo no puede adquirirla, además ya agotó todos sus recursos y para el próximo año lo que se asignará será insuficiente. Eso nos traerá problemas” expresó la autoridad fiscal.

EL 20 DE OCTUBRE SE INICIA CONCURSO PARA 39 PLAZAS EN LA FISCALÍA.

“Se está convocando para ocupar 29 plazas bajo el régimen 728 para asistentes fiscales. Y 10 plazas fiscales suplementarias. Invitamos a los miembros de la comunidad jurídica a que participen y empiecen a formar parte de las filas del ministerio público. El concurso se inicia el 20 de octubre y concluye el 14 de noviembre” refirió el presidente de la junta de fiscales.