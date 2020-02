Ministerio declararía en emergencia sanitaria Loreto y otras regiones

Por el tema de dengue serotipo 1

La llegada de la ministra de salud Elizabeth Hinostroza a Iquitos, fue para ver los casos reales que existen sobre el tema de dengue que viene azotando a la región Loreto. En su visita anunció que se declarará en emergencia sanitaria a las regiones Loreto, Madre de Dios y San Martín, para combatir dicha enfermedad, especialmente serotipo 1, que nuevamente tomó vida en dichas regiones selváticas.

La ministra de salud en su periplo por Iquitos, coordinó acciones con el director de salud de Loreto Percy Minaya León y sus funcionarios, a fin de ver el mecanismo de cómo frenar esta enfermedad que ha causado muerte de 6 personas entre menores de edad y mayores.

En el recorrido, la titular de salud estuvo en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias para supervisar, junto al director de salud, la atención médica que vienen recibiendo los pacientes tratados por dengue y para coordinar acciones de control para evitar la propagación de la enfermedad.

“Estamos declarando la emergencia sanitaria por brote de dengue en las regiones de Loreto, Madre de Dios y San Martín con la finalidad de controlar el brote de dengue y garantizar la atención de las personas afectadas”, sostuvo Hinostroza .

La ministra indicó que las muertes por dengue pueden y deben evitarse acudiendo de manera oportuna a los centros de salud para que puedan recibir diagnóstico y tratamiento rápido y no esperar el último momento y, además, no automedicarse.

Por su parte, el director de salud, Percy Minaya, acotó que los profesionales de los hospitales y centros de salud que Iquitos están preparados y alertas para atención inmediata.

“Desde el mes de diciembre 2019, nosotros como Dirección Regional de Salud (Diresa) hemos manifestado que estamos con brote de dengue serotipo 1 que desde el año 1999 o 2000 no se da en la ciudad de Iquitos, pero nuestros profesionales desde técnicos a médicos están preparados con todas las herramientas del caso”, explicó Minaya.