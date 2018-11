Se desarrolla importante evento con participación de descendientes de dicha etnia

Sobre el tema se pudo entrevistar a Edinson Huamancayo Curi, especialista de la dirección de educación intercultural bilingüe del ministerio de educación.

“Se trata del taller de normalización del alfabeto de la lengua Omagua. Y participan personas que aun hablan ese idioma, ellos han sido traídos desde la zona de “San Joaquín de Omaguas”. Han venido con algunos de sus familiares, descendientes, un aproximado de 20 personas para trabajar el alfabeto que se usará para escribir el idioma,

El idioma Omagua es una de las lenguas que está en serio peligro de desaparecer, cuenta con muy pocos hablantes. Está en una situación crítica, y hace cientos de años era la lengua que más se hablaba en Loreto. Quedan pocos ancianos que la hablan hasta hoy, la mayoría ha muerto.

Además, son personas que no han escrito en su idioma porque no escriben el castellano. Lo que queremos es a partir de su manejo del habla utilizar una propuesta de alfabeto y consensuarlo con los descendientes para que se desarrolle una estrategia de revitalización del idioma.

No solo que se hable sino también que se escriba, que no se pierda. En eso estamos trabajando con los descendientes, viendo qué podemos hacer para reaprender el idioma, porque ya no lo hablan mucho. Lo que busca el ministerio de educación es que el idioma se reaprenda desde la escuela para que tenga mejor uso social” concluyó el especialista.