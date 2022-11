Se asemejan a los anillos utilizados por narcotraficantes para avisar antes que las autoridades intervengan su espacio.

Pese a las dificultades la FEMA Maynas, viene obteniendo resultados grandes en las diversas interdicciones.



La mencionada fiscalía en el presente año ha contado con resultados considerables que incluso han sido materia de reportajes de nivel nacional. La misma está a cargo del fiscal Carlos Castro Quintanilla, quien cuenta con todo un equipo de trabajo entre los que resalta el fiscal que hace labor de campo cuando Castro no puede asistir, Bratson Saboya Torres.

Hace 2 semanas han dado un duro golpe a la minería ilegal que sigue enquistada en la cuenca del Nanay debido a que es prolífica en producir el codiciado oro de buena calidad. Saben que en esa zona hay muchos integrantes de diversas comunidades que trabajan para los ilegales, por lo que tienen que caminar con “pies de plomo” antes de cada interdicción para destruir las famosas dragas.

“Es increíble constatar que en algunas comunidades donde ni siquiera cuentan con los servicios básicos, sí tengan comunicación a través de teléfonos satelitales, radio de alta frecuencia, Internet para whatsapp, todo para un solo fin, el advertir a los mineros ilegales de la llegada de las autoridades en operativos para acabar con la actividad ilícita.

Por ejemplo, Pucaurco está en la parte media del Nanay, entonces ellos ven desde Santa María del Nanay y les adelantan la comunicación de la presencia de autoridades. Y así les comunican a los de Albarenga (4 o 5 horas más arriba) donde están la mayoría de dragas. Tienen sus propios anillos de seguridad.

Cuando nosotros las autoridades realizamos maniobras de interdicción en la modalidad de destrucción de dragas, tenemos que pasar por esos 3 anillos de seguridad.

Están los centinelas que son personas contratadas que les advierten de la presencia de naves ajenas, que no llevan comercio o pasajeros. Entonces les da tiempo de esconder dragas, hundirlas o esconder el motor que es la pieza más cara de una draga” narra el fiscal Castro Quintanilla.

¿Se parecen a los anillos con los que cuentan las organizaciones del narcotráfico?

-Así es. Algunos ya tienen armas. El tercer anillo ve la seguridad de Pucaurco para adelante. Quieren tener la zona controlada para la ilícita actividad. Ni los pescadores ya pueden entrar a la zona de manera libre. Los centinelas les piden que muestren sus celulares, sus cámaras, las redes de pesca. Se quieren asegurar si están yendo a pescar y no a investigar dónde están las dragas.

Pese a las carencias y dificultades esta fiscalía en conjunto con la Marina de Guerra y otros, han dado un duro golpe a la minería ilegal en el Nanay…

-Sí. Como ellos (ilegales) cambian de estrategias, nosotros también cambiamos estrategias en los operativos. En la última oportunidad se hizo un operativo aéreo junto a la Marina de Guerra, se contó con 2 helicópteros que nos trasladaron directamente a la zona de interés, aguas arriba de Albarenga.

Luego los helicópteros descendieron y se actuó con naves pequeñas. Se encontraron dragas que no tenían ninguna advertencia. No les dio tiempo para hundirlas o destruirlas. Las personas que estaban ahí sí escaparon.

¿El próximo año 2023 seguirán con las acciones de interdicción?

-Continuaremos. No son solo operativos de interdicción y destrucción. También es una investigación fiscal que venimos desarrollando. Buscamos qué hay dentro de la draga, se recoge toda evidencia que nos ayuda a poder establecer futuras responsabilidades. Establecer un caso que reviste la estructura criminal, una organización criminal y para ello necesitamos elementos de convicción encontrados en las mismas dragas.