Ayer a las 10 de la mañana se llevó a cabo una reunión entre representantes del Ministerio de Energía y Minas y de las federaciones FENARA y ORPICAM, las mismas que amenazaron con tomar la Estación 5 del ONP si Petroperú no cumplía con los acuerdos establecidos.

Entre los nuevos acuerdos en la reunión de ayer se precisa que el MINEM sostendrá diálogo con Petroperú para coordinar acuerdos sobre el convenio interinstitucional entre la empresa petrolera y las comunidades indígenas del área de incidencia de la Estación 5.

Además se señala que se realizará una resolución ministerial para discutir el 2.5% del volumen de los transportes de barriles. Una demanda que no estaba inicialmente en las agendas de los pueblos indígenas de la zona de la Estación 5 y que implica una fuerte suma de dinero para la administración directa de las comunidades.

Por otro lado, las federaciones exigen que se cambie a la gerente de Petroperú por “no atender sus demandas”. Por lo que piden que se establezca una nueva mesa de diálogo con el/la nuevo gerente.

Hoy a las 10 de la mañana se reanudará la reunión.Cabe resaltar que hace semanas las federaciones habían advertido con tomar la Estación 5 ayer, 4 de mayo, si no se atendían sus demandas. (A. Padilla)