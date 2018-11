Expresaron dirigentes de la comunidad “Nuevo Unión” quienes se reunieron ayer con representantes de la empresa petrolera y la PCM.

Afirmaron que si no hay diálogo positivo, seguirán en su medida de lucha de cierre del ducto petrolero administrado por la Pluspetrol. Tomas de lotes petroleros y ductos que continúan durante todo el año porque las empresas o el Estado, pareciera que no tuvieran la sana intención de arreglar el problema de raíz.

Reconociendo los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, quienes demandan que respeten su vida y no los sigan contaminando. Así como el justo requerimiento de mejorar su economía a través de un trabajo significativo en el marco de la explotación petrolera.

Ayer se reunieron en ORPIO, ahí se pudo entrevistar al Apu Arahuata Manaziri, presidente de la federación del río Chambira, así como a Gilberto Inuma Arahuata, vice apu de la comunidad de “Nuevo Unión”. La reunión se dio minutos después en el auditorio del hotel “La Jungla”.

“Nos vamos a reunir con representantes de la PCM, de energía y minas, así como con los de la empresa Pluspetrol para tratar de resolver el problema que tenemos en la comunidad.

Estamos en una huelga indefinida contra la empresa Pluspetrol, que por muchos años nos ha estado contaminando. Hasta que haya una solución vamos a continuar en la huelga”, indicó el presidente de la federación del Chambira.

¿Y cuáles son los puntos principales de su plataforma de lucha?

-La contaminación ambiental que no tiene cuándo acabar y que está acabando con la salud de todos mis hermanos. También un pago justo por servidumbre, así como un monitoreo ambiental que no existe. Por ello se ha tomado el ducto petrolero y no se abrirá hasta que seamos oídos, parece que a ellos les interesa que protestemos para recién después, querer oírnos.

Hace muchos años que la empresa sigue atropellando nuestros derechos, atropellando a todos los que vivimos allá en nuestras comunidades. Pedimos diálogo a la empresa, pero no quiere atendernos, no quiere escucharnos. Por eso estamos en huelga, allá nuestra gente ha tomado el ducto, unas 600 personas han cerrado la válvula de Pluspetrol en el KM 92. (Zona donde están ubicadas las comunidades de Nuevo Perú y Nuevo Unión).

Hace más de un año que queremos conversar con la “plus”, pero hasta el momento no nos atiende, no nos escucha, no nos quiere ver, por eso hemos tomado esa medida drástica. Ahora recién nos han llamado para tener una reunión en Iquitos junto a los representantes de la PCM”, explicó el presidente de la federación.

“La empresa petrolera quiere hacer lo que le da la gana, entonces nosotros hemos decidido lo que nos parece porque somos autónomos y la lucha continúa. Acá estaremos dialogando, pero allá están unos 600 hermanos cuidando el cierre de la válvula”, expresó el joven vice apu de la comunidad “Nuevo Unión”.