Miembros del Ejército Peruano disuadieron a barristas

Sujetos se enfrentaban a machetazos en la prolongación Navarro Cáuper



Personal del Ejército Peruano llegó hasta inmediaciones de la prolongación Navarro Cáuper, en el distrito de San Juan Bautista, luego de ser alertados de que una banda de avezados delincuentes se enfrentaban cuerpo a cuerpo y con machete en mano.

Los vecinos indicaron que ambos grupos vandálicos de aproximadamente 30 personas cada uno, se apostaron en el frontis del consorcio de los Padres Agustinos, sacaron machete y con armas de fuego artesanales se enfrentaban entre ambos grupos.

La pelea era una batalla campal, los vecinos poco nada pudieron hacer en ese momento para poder calmar los ánimos de los sujetos.

Fue entonces que mientras se desarrollaba esta situación, soldados y personal del serenazgo de San Juan llegaron hasta este lugar. Los sujetos al notar la presencia de los agentes del orden, no dudaron ni un minuto en quedarse en el hogar, agarraron motos y motocarros y se dieron a la fuga por dirección desconocida.

Los vecinos resaltaron la inmediata intervención y mostraron su satisfacción con los del Ejército. Manifestaron que ellos deberían patrullar la ciudad para terminar con todo tipo de personas que se encuentran al margen de la ley.

“Estamos cansados que casi todos los días se protagonicen este tipo de peleas. No podemos estar tranquilos, tenemos miedo a que un cascajo rompa nuestras ventanas de vidrio. Qué un palo caiga sobre nuestros techos y sería el colmo que una bala perdida alcance a cualquier vecino de este lugar. Por eso saludamos la rápida intervención del Ejército. Son ellos los que deben patrullar la ciudad. Son ellos los que deben intervenir a estos delincuentes y llevárselos al campamento. En un lugar que aprendan a servir su patria”, precisó Rolando del Águila, vecino del lugares.

Los pobladores de este sector del distrito de San Juan Bautista exigen que el Ejército continúe con estas acciones para evitar que situaciones como ésta se registren a diario. (C. Ampuero)