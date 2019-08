Miembros de Núcleos de gestión regional pasada cuestionados por presuntas irregularidades

De 80 proyectos solamente 3 han sido concluidos

Hasta la fecha 15 están en Procuraduría que va determinar el daño hecho a los fondos del GOREL.

Ex gobernador Fernando Meléndez invirtió 17 millones de soles.

La gestión regional pasada de Fernando Meléndez Celis invirtió casi 17 millones de soles desde 2015 hasta 2018 en obras a través de los denominados Núcleos Ejecutores, con fondos provenientes del 10% del canon petrolero. Y la interrogante que queda flotando es dónde están los millones que salieron de las arcas del GOREL.

Se precisa que de 80 solamente 03 obras han sido concluidas y hay 77 obras que están inconclusas con desembolsos del 30, 60 y hasta el 100% del valor del mismo y no se han realizado. Se presumen graves irregularidades.

En este tema se conoce que actualmente el gobierno regional de Loreto vienen haciendo los informes donde se detallará que hay obras donde se ha adelantado el 90% pero físicamente no llegan ni al 30% de construidas. Se trata de mejoramiento de colegios, postas, centros de salud y otros.

Trascendió que hasta la fecha 15 obras están en la Procuraduría para determinar el daño hecho a los fondos del GOREL y su paso a un proceso de judicialización, tras un informe de la Gerencia de Asuntos Indígenas del gobierno regional de Loreto.

Se conoce que está actuando un Comité Interventor creado por resolución, lo cual va a liderar la gerencia de Asuntos Indígenas con un representante de la gerencia de Infraestructura y un representante de Presupuesto también de la entidad regional.

Este comité está actuando y va a terminar las obras en beneficio de comunidades nativas y campesinas. Los núcleos que han sido elegidos para estos trabajos quedan nulos. Las obras se van a terminar porque es un compromiso del gobierno regional como institución y buscaría los fondos para concluirlas.

“Definitivamente por tres representantes de los núcleos no puede ser perjudicada toda una comunidad”, dijo una fuente.

También se conoce que contando con el respaldo del gobernador regional de Loreto, están visitando las comunidades donde se va a ejecutar las obras, se socializa, se explica que son obras que se realizan con el 10% de canon petrolero, para Proyectos de Inversión Pública menores a 100 Unidades Impositivas Tributarias-UIT.

Las municipalidades de las jurisdicciones están incluidas y de igual forma tienen que invertir y dar las facilidades para llegar a las comunidades, porque el proyecto tiene un presupuesto muy recortado.

La idea es que los proyectos sean bien hechos y se dé una participación activa a los pobladores a través de las vigilancias comunales, a fin de que las obras sean realizadas y concluidas con la calidad que se sustenta en los expedientes técnicos.

Así en los próximos días se estará conociendo en detalle las primeras 14 obras que saldrán de la presente gestión regional en el marco del 10% del canon petrolero, con un mecanismo de supervisión más continuo en el proceso constructivo de la obra, con un mecanismo comunal y veedor de la Gerencia Regional de Asuntos Indígenas – GRAI.

(Diana López M.)