MIDIS preocupado porque no llegan alimentos a pacientes con Tuberculosis

Envió documento al alcalde de Maynas, solicitando que cuanto antes se supere esa crisis.

Responsable del programa respondió que retraso de 4 meses en la entrega se debía a observaciones hechas a los procesos de adquisición.

Muy lamentable que hace cuatro meses los pacientes con tuberculosis no estén recogiendo sus dotaciones alimenticias, pese a que el presupuesto necesario ya fue transferido hace tiempo. Por ello Ysabel Ramos Yáñez, directora de prestaciones sociales complementarias del ministerio de desarrollo e inclusión social, envió el oficio 390 al alcalde de Maynas, a fin de darle a conocer la crítica realidad, convocándolo a que cuanto antes supere esa realidad adversa.

“Dar a conocer sobre el estado de ejecución presupuestal del programa de complementación alimentaria y PANTBC del año 2019, esto en el marco del convenio suscrito entre la municipalidad y el MIDIS.

Al mes de mayo la municipalidad a su cargo ha recibido transferencias por concepto de ejecución del PCA la suma de 448,495 soles, y por PANTBC la suma de 862 mil485 soles. De acuerdo a la consulta efectuada en portal MEF (28 de mayo 2019) se registra que una ejecución por PCA un monto de 236 mil 457 soles y por PANTBC un monto de 0.00% para PANTBC del total de cada uno de los recursos transferidos respectivamente.

Esta situación es sumamente preocupante y está directamente relacionada al avance en el proceso de adquisición de alimentos para atender a los usuarios de ambos programas”, puntualiza la funcionaria del MIDIS solicitando con carácter de urgencia se disponga las medidas correctivas necesarias para subsanar las observaciones y mejorar la gestión que realiza el programa de complementación alimentaria.

Ante tremendo retraso en la entrega de la dotación mensual de alimentos (que consta de 8 productos), se ubicó a Germán Rengifo Pezo, responsable del ingreso de los productos alimenticios al almacén especial de la municipalidad de Maynas, para que dé una razón respecto al retraso preocupante en la entrega de alimentos a los pacientes vulnerables.

“Un tema que mejor respondería el área de logística ya que ellos son los que convocan y hacen los procesos de adquisiciones, nosotros somos el área usuaria que hacemos el requerimiento. Entiendo que ha habido algunas observaciones en algunos procesos, pero ya estamos en la parte final y en los primeros 15 días de setiembre se debe estar entregando la dotación completa que consta de 8 productos.

Ahora contamos con cuatro productos en stock, pero la dotación de un mes se debe entregar completa con los 8 productos que consisten en arroz, aceite, frijol, harina de plátano, de maíz, leche, azúcar y conservas. Reitero ya estamos en la parte final de la convocatoria, hay tiempos y plazos que demoran, el área logística ve ese tema”. Rengifo, agregando que los productos no se entregan de manera retroactiva, es decir, en setiembre les entregarán del mes de agosto. Si dejaron de darles desde mayo hasta ahora, pues les dejaron de dar y punto.

Razón tiene el MIDIS de estar preocupado, no se puede permitir tanta incapacidad en las convocatorias para algo que es vital a fin que los pacientes con tuberculosis se recuperen en paralelo con el tratamiento médico que reciben, a veces hasta de 11 dosis, por lo que su cuerpo tiene que estar nutrido. Sin embargo, hace cuatro meses que los más de 200 pacientes registrados solo este año en el hospital regional (en el hospital Iquitos tienen registrados a otros), no están consumiendo su ración mensual. Inaceptable.

(Luz M. Herrera L).