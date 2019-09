“Mi hijo no es un niño y como adulto él asume su responsabilidad”

Expresó la mamá de Jesús Ochoa, hijo del gobernador de Loreto, después del accidente ocasionado el pasado fin de semana.

La presidenta del comité de damas estuvo entregando alimentos a centros necesitados.

La señora Rosa Camán, estuvo en la entrega de las casi dos toneladas de alimentos recaudados a través de la Feria Solidaria “Loretón 2019”, desarrollada entre el 31 de agosto y el 1 de setiembre.

Los mismos fueron entregados a cuatro instituciones benéficas: Albergue Mi Refugio, Casa Santa Rosa, Casa San José, en San Pablo e Iglesia Santo Cristo de Bagazán.

“Los puntos se eligieron a través de las visitas que hacemos en la región, el Prefecto también nos informa porque él sale a las comunidades y conoce de muchas necesidades que existen por lo que se decidió trabajar unidos. De ahí nació la idea y empezó la actividad hace unos dos meses.

Por ahora se ha logrado casi dos toneladas de alimentos y seguiremos organizando más actividades benéficas para ayudar a mitigar tanta necesidad que existe en Loreto”, respondió la presidenta del comité de damas del gobierno regional de Loreto.

De otro lado, ¿qué podría decir luego del accidente generado por su hijo el último fin de semana?

-En ese tema para nosotros está claro, mi hijo no es un niño y como persona adulta tendrá que asumir su responsabilidad, él es mayor y asume su responsabilidad. Él es arquitecto, trabaja de manera independiente, hace proyectos.

¿La camioneta le pertenece o es del gobierno regional?

-La camioneta no es del gobierno regional, quieren vincularla y no es así. Nosotros como familia siempre hemos sabido respetar el compromiso que mi esposo tiene como autoridad, y no tocamos cosas que no son de nuestra propiedad. La camioneta es de un amigo de mi hijo, no tiene nada que ver con el gobierno regional.