Elisbán Ochoa Sosa, electo Gobernador Regional, garantiza al pueblo de Loreto:

Anuncia que sus primeros actos de gestión va ser realizar una reorganización técnica – administrativa del Gorel

Además concertará con todos los niveles de gobiernos en lo local (alcaldes) y nacional

A pocos días de recibir su credencial como Gobernador Regional de Loreto para el periodo 2019 – 2022, Elisban Ochoa, lamentó las expresiones del actual titular de la región Fernando Meléndez Celis, quien dijo que no le vislumbra un buen gobierno, que la gestión del MIL le deja obras en Salud y Educación y que su triunfo en las últimas elecciones tuvo indicios de fraude.

Al respecto el virtual gobernador Ochoa Sosa señaló: “Meléndez habrá hablado mirándose al espejo, sus expresiones destila odio y aflora su ambición de poder, yo voy hacer lo que él no hizo, en mi gobierno no va haber borrón y cuenta nueva, vamos a denunciar todos los indicios de corrupción que nos deja. La verdad tengo poco que responderle, parece Nostradamus vislumbrando como va ser mi gobierno. Mi gestión va ser mejor que la de Meléndez y eso le aseguro y le garantizo al pueblo de Loreto porque es la población quien nos eligió y a ellos nos debemos” aseguró Ochoa.

“Voy a concertar con todos los niveles de gobierno, voy a trabajar con los más de 50 alcaldes de Loreto, no me voy a pelear con ellos porque Loreto quiere desarrollo, es el momento de no seguir estancados y avanzar y llevar adelante nuestra región. Si bien es cierto hay obras en ejecución en el sector educación pero eso no nos asegura una buena calidad educativa, eso es fierro y cemento, podrás dar moderna infraestructura pero eso no mejora la calidad de la enseñanza de los maestros ni hace que el alumno aprenda más rápido o tenga una mejor educación cuando tenemos bastantes niños que pasan hambre en la región y eso se refleja con los altos índices de anemia y desnutrición que nos deja la actual gestión. El actual gobernador no ha sabido ubicarse con la real problemática que pasa Loreto y mucho menos las ha solucionado” manifestó.

De otro lado, solicitó que si el gobernador tiene las pruebas que hubo fraude en la elección regional que denuncie con pruebas. “Bueno ya sabemos de dónde viene el libreto que hubo fraude en las elecciones, que el señor Meléndez sea bastante hombrecito y se acerque a la ONPE a denunciar fraude con las pruebas en la mano. Asimismo el sabe que si no participe en las elecciones con Mi Loreto fue por su culpa, hizo hasta lo imposible para que Mi Loreto no sea inscrito. Pero el pueblo a pesar de ello nos dio la confianza y estamos agradecidos por eso. A todo Loreto le quiero decir que vamos a trabajar arduamente para dejar de ser una región con altos índices de incompetencia” concluyó Elisban Ochoa Sosa.