Alcaldesa Jane Donayre cuenta su versión de los hechos tras su detención preliminar.

En comunicación con Diario La Región, la alcaldesa del distrito de Punchana Jane Donayre Chávez, brindó declaraciones días después de su detención preliminar y en el marco de la prisión preventiva contra su hermano, Elvis Donayre Chavez. Como se recuerda, la autoridad, junto a su familiar y un ex funcionario de Punchana, son investigados por los presuntos delitos de peculado doloso agravado y cohecho activo especifico.

En cuanto a los delitos que se le imputan

En primer lugar, la alcaldesa Distrital de Punchana precisó que no tuvo conocimiento de los actos irregulares que conllevaron a su detención preliminar sino hasta la primera semana de diciembre, cuando recibe un informe por parte del nuevo tesorero municipal.

*Cabe recalcar que estos actos incluyen el cobro de seis cheques por un monto de 160 mil 800 soles mediante la creación de planillas falsas, presuntamente emitidas por el extesorero Eduardo Mozzo Sibina y el expresupuestario y planificador Miguel Pinedo, los cuales habrían sido cobrados en Lima por el locador Marco Polo Rodríguez, quien los habría entregado al hermano de la alcaldesa, Elvis Donayre, para un supuesto pago indebido a funcionarios del JNE con la finalidad de evitar la vacancia de Jane.

En ese contexto, la alcaldesa mencionó: “Muchos dicen he estado coludida, pero me enteré de todo después de los hechos. Cuando el nuevo tesorero (ya no el señor Eduardo Mozzo) me entregó el informe, mandé un memorándum al gerente municipal para que inmediatamente haga una investigación que derivó en que en febrero nosotros hagamos una denuncia penal”.

Por otro lado, en cuanto a su presunta participación, señaló: “Resulta muy poco creíble que una autoridad en su calidad de alcaldesa y sabiendo las responsabilidades penales y administrativas que habrían como consecuencia, envié a un locador a cobrar un cheque en Lima, sabiendo que los cheques son fáciles de rastrear”.

Del mismo modo, Donayre Chávez indicó que el fiscal Herver Aquino no acompañó el acta de su declaración en su solicitud de detención preliminar, por lo que consideró que el fiscal está fuertemente parcializado y busca demostrar que su persona no acude a sus diligencias programadas.

“Yo me presenté a la audiencia virtual citada por el doctor Aquino, contesté entre 30 a 35 preguntas, luego me mandaron mi declaración, la firmé y la envié. Por eso me parece tremendamente sorprendente cuando mandan mi orden de detención y hacen ver que no me he presentado a ninguna audiencia y que estoy fugada de la ciudad”, manifestó.

Asimismo, criticó que el fiscal Aquino no tuvo en cuenta su estado de salud, pues una semana antes de su detención había sido operada por peritonitis.

“Cuando ya estuve en la comisaria, ya detenida, se acercó el doctor Aquino y le dije que estoy haciendo un cuadro post operatorio y no me contestó. Me tuvieron que llevar en 3 oportunidades al médico legista para que pueda irme a una clínica para que me saquen los puntos. Luego volví, y en esa posición de estar sentada en un calabozo se comenzó a hinchar mi abdomen y empecé a tener infección en la parte del ombligo, empezaba a tener escalofríos. Fue entonces que el policía se da cuenta y me mandaron con el médico legista y luego a la clínica”, comentó.

Apunta intenciones políticas detrás de su detención

Y es que para Donayre, la crisis política por la que atraviesa el distrito de Punchana se debe, en gran parte, a los regidores oposición, pues afirmó que existen intereses por sacarla del cargo y colocar de alcaldesa a la primera regidora Sadith Dávila Solsol, a quien además acusó de usurpar su función mientras se encontraba bajo detención.

“En tres años y medio de gestión he tenido a un grupo de regidores que no me ha dejado gobernar, la oposición no acepta que yo haya ganado las elecciones. Me han puesto trabas y más trabas, denuncia tras denuncia y no han encontrado nada; pero ya no más, guerra quieren y guerra les daré. Hare mis denuncias y empezaré por denunciar a la regidora Sadith Dávila Solsol, por haber hecho la usurpación de mi cargo dentro de la municipalidad y realizar acciones que no le corresponden, como entregar memorándums y cesar a funcionarios”, declaró la alcaldesa.

Finalmente, Jane Donayre Chávez, quizás hoy por hoy la autoridad más cuestionada en la capital regional, permitió que este medio le tome la palabra de que va a colaborar con las investigaciones así involucren a sus familiares, como es el caso de su hermano Elvis Donayre. Lo que suceda en los próximos meses, ya será a juicio de la ciudadanía.

“No es mi intención fugarme. Daré todas las facilidades para que a los implicados les caiga todo el peso de la ley. No me cierro a ninguna colaboración”, concluyó. (A. Padilla)