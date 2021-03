“Mi compromiso es acortar la brecha digital en la provincia de Ucayali”

Estas fueron las palabras del director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – C, al recibir el llamado de muchos directores de diferentes instituciones educativas que claman por ayuda y de este modo, superar la gran dificultad que representa la falta de conectividad en nuestra provincia y que saltó a la luz, producto de la pandemia y el aislamiento social en el 2020.

Preocupado ante esta situación el Lic. Miguel Christian Mori Rios, encargó a su equipo técnico de informática, la elaboración de proyectos que representen una oportunidad para que niños, niñas y jóvenes estudiantes de la zona rural puedan acceder a la estrategia educativa “Aprendo en Casa”, reto difícil de conseguir, pero no imposible cuando existe voluntad y liderazgo; ambas, características indiscutibles en la actual gestión de la UGEL Ucayali – Contamana.

En ese sentido, este Jueves 18 de marzo en horas de la mañana el Lic. Mori y su equipo, visitaron junto a la profesora Kelly Olivia Fierro Lamberto, directora de la IES “Miguel Magin Maynas” de la comunidad nativa de Canaán de Chía Tipishca, su institución educativa. Las espectativas eran muchas, por ello las autoridades comunales, padres y madres de familia, como también estudiantes esperaron y recibieron al señor director a orillas del lago natural que baña imponentemente su pueblo. A su llegada, la comitiva en pleno se desplazó a la institución educativa secundaria, siguiendo los protocolos de bioprotección y en una breve ceremonia, la directora agradeció la visita de la autoridad educativa y dirigiéndose a los asistentes manifestó: “el profesor Mori, nos ha demostrado hoy con su presencia, que él es un director de territorio y no de escritorio”.

Palabras que finalizaron entre fuertes palmas.

El agente municipal y padres de familia también se manifestaron, destacando la deferencia del licenciado Mori; ya que según sus propias palabras, es la primera vez que son visitados por un director de UGEL.

En el momento de su intervención, el director Mori Rios, dio ha conocer que en el 2020, aproximadamente la mitad de la población estudiantil de la región Loreto no pudieron tener acceso a la estrategia educativa “Aprendo en Casa” (AeC), por ese motivo he venido a visitarlos y así, presentarles uno de mis proyectos de gestión; el mismo, que por el momento es un prototipo y que en los siguientes días estaré sustentando ante el gobernador regional Lic. Elisbán Ochoa Sosa, quien ya tiene conocimiento del mismo, encontrándose muy interesado en invertir en este proyecto que, definitivamente contribuirá en acortar la gran “Brecha Digital” que aún existe en la provincia y de ser viable esta iniciativa, podría incluso masificarse en toda la región.

La brecha digital, representa la desigualdad relacionada no solo con el acceso a dispositivos tecnológicos y a la cobertura en términos de red de telecomunicaciones, sino también con el conocimiento y la utilización obligatoria del Internet. Por ello, en mi segundo proyecto y que ya se viene desarrollando en un 70% estamos elaborando un aplicativo móvil, que funcione sin acceso a Internet. Este segundo proyecto, es uno de los más atractivos; y espero que viabilizando ambos, podamos contribuir en gran parte para superar esta necesidad que afecta a nuestros estudiantes.. “en mi caso no pienso quedarme de brazos cruzados y seguiré tocando puertas”.

Finalizando así su intervención el director de la UGEL Ucayali – Contamana en “Canaan de Tipishca”.

(Kevin D. Manuyama Ramírez Corresponsal en Requena)