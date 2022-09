Que con fecha 26 de setiembre de 2022, se desarrolló en el auditorio de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Loreto la Mesa Técnica de Trabajo para abordar la problemática del saneamiento físico legal de los asentamientos humanos en Loreto, la problemática sobre la invasiones en la región Loreto y sus posibles soluciones.

Contando con la intervención de la vicepresidenta, Carla Borrea, quien dio la inauguración del evento junto a la congresista Rossio Torres, se pudo apreciar también a los representantes de las organizaciones que involucran estos temas como COFOPRI, SUNARP, PNP, MINISTERIO PÚBLICO entre otros actores civiles e instituciones estatales y representante de asentamientos humanos y dirigentes de los mismos.

Asimismo, es importante lo mencionado por el 2do. vicepresidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Loreto, Dr. Lincoln Cornejo, quien destacó que debe crearse una fiscalía especializada para los temas de invasiones, así como existe una fiscalia de violencia familiar y que puedan ser vistos estos casos con la mayor diligencia y celeridad que se necesitan.

También precisó el letrado que no existe una base real de la información que se maneja en la Agencia Agraria Maynas y en la mayoría de casos las coordenadas hay terrenos que están superpuestos a otros lo cual impide que se pueda generar estas constancias de posesión y también no existe cruce de información entre las instituciones que son encargadas de estos saneamientos físicos legales.

Se advirtió que no existe una sede policial en todo el eje carretero que pueda contravenir o prevenir actos que contravengan no sólo derechos de propiedad sino otros ilícitos que suelen darse en la carretera Iquitos Nauta donde no hay presencia de efectivos policiales y en esa línea de ideas el representante de la PNP en Loreto, el coronel Mendoza Zamora, reconoció que no existe suficiente equipo policial para la debida protección de la población en el eje carretero que en todo caso se podría gestionar puestos de intervención rápida que puedan justamente disuadir o aminorar el actuar delictivo de los delincuentes o personas de mal vivir que también abundan en esa zona junto a los traficantes de tierras e invasores.