Mercado itinerante de San Juan Bautista se inunda por fuertes lluvias

Vendedores no pudieron hacer uso de sus puestos de venta al interior de la Villa Olímpica



Debido a las fuertes lluvias que vienen cayendo en nuestra ciudad, las instalaciones de la Villa Olímpica, lugar donde se acondicionó el mercado itinerante de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, terminó totalmente inundada, causando pérdidas económicas a los comerciantes, puesto que no pudieron laboran con normalidad.

Los vendedores tuvieron que usar botas para poder caminar hacia sus puestos de venta e incluso algunos no pudieron hacer uso de sus puestos porque estos estaban inundados, además, señalan que dicho lugar no cuenta con fluido eléctrico, no tiene agua para que puedan lavar sus productos, no hay servicios higiénicos, por lo que se sienten abandonados por la comuna de San Juan Bautista.

Por otro lado, los comerciantes denuncian que hace unos días atrás los trabajadores de la municipalidad habrían botar en este lugar unos lavatorios que estaban instalado en otros mercados itinerante, pero no es que los hayan ido a instalar en la Villa Olimpica sino que fueron a dejarlos tirados allí a la intemperie.

“Cada que llueve nos inundamos y eso perjudica nuestro trabajo, nosotros no estamos acá porque queremos sino porque la municipalidad nos trajo para vender en este mercado itinerante. El municipio nos había ofrecido una mejor condición de trabajo, sin embargo, todo es un desastre” indicó Patricia Ríos Cabudibo. (R. Graicht)