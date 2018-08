Ganaron los platos: “Turraditos de pescado”, “Mazamorra de Doncella” y “Zarapatera de motelo”.

Un centro de abastos con 15 años de historia se propuso celebrar lo mejor posible su aniversario, sobre todo mostrando una de las actividades económicas que mejor saben hacer y que gracias a la proyección social de un conocido hotel local que brindó la participación de chefs, que contribuyó al exitoso concurso de Gastronomía Regional.

Las participantes fueron seleccionándose hasta llegar a las tres ganadoras, comentó el presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado “Nicolás Torres” del asentamiento humano “Progreso”, Caleb Huamán Ordinola, quien se mostró muy complacido del mejoramiento en el preparado y presentación de las comidas de las señoras que venden años en el lugar.

En la práctica fue una participación casi familiar, donde las parejas, hijos e hijas se sumaron a conseguir la mejor sazón. Fue toda una organización de confraternidad con el apoyo de algunas personas y empresas particulares de la jurisdicción que se sumaron al esfuerzo de esta bonita y motivadora actividad, comentó Huamán.

Informó que la asociación de vendedores agrupa a 60 personas que en sus puestos en el día a día atienden a los vecinos de toda la jurisdicción en ese sector de la avenida La Participación. El concurso se llevó adelante mientras caía la fuerte lluvia del sábado. “Esto no es impedimento, estamos preparados para todo”, dijo sonriente el representante de los vendedores.

Este año las ganadoras fueron las señoras Morán (primer lugar), Claudia (segundo lugar) y Milagros (tercer lugar), quienes prepararon “Turraditos de pescado”, “Mazamorra de Doncella” y “Zarapatera de motelo”, respectivamente. Todos los preparados en general estuvieron deliciosos, pero solo tenían que ganar tres.

En la presentación colaboraron como modelos y exponiendo el preparado, las hijas de las señoras que tienen sus puestos de venta de comidas. Fue todo un gran movimiento que culminó con la fiesta con música de electro ritmo que bien acondicionada en escenario techado no le afectó la fuerte lluvia. Una muestra que el clima no es motivo para que actividades programadas se posterguen o anulen, mientras se tomen medidas de prevención. Felicitaciones.

(Diana López M.)