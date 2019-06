Mercado central no abrirá sus puertas el día de hoy

Decisión fue adoptada en asamblea a la que asistieron los comerciantes.

Así lo dio a conocer el secretario del sindicato de trabajadores del mercado central, Rufino Ríos, cuya gestión desarrollará hasta el 3 de abril 2020. Al interior del mencionado centro comercial hay 275 trabajadores.

“Ayer tuvimos una asamblea con los trabajadores, hemos quedado en cerrar totalmente el mercado. Los productos han subido demasiado de precio. Pero pienso que todos los trabajadores deben ser personas conscientes. El pollo ha subido un poquito, pero yo no le subo mucho porque el sueldo de los peruanos no sube.

Hay que ser conscientes, hay amas de casa esposas de profesores que ganan sueldos míseros, otros los barredores de calles de la municipalidad que llegarán a 800 soles. Entonces hay que pensar y salir a luchar contra el gobierno central que nos tiene así, ellos están acostumbrados a querer hacer y deshacer con nosotros.

Loreto siempre ha estado presente en las grandes luchas, el frente patriótico está ahí, pero déjeme decirle que no estoy de acuerdo en que el profesor César Coral, sea el presidente. Él ya está a cargo del Sutep, entonces debe dedicarse a su sindicato que es una organización grande. En el frente debe estar una persona que se dedique totalmente a impulsarlo ya que es la herramienta que defiende a Loreto y ahora está casi invisible”, opinó el dirigente.