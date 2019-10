Mensaje de inmigrantes

Desde hace un buen tiempo que Iquitos no es ajeno a la presencia de inmigrantes venezolanos y mientras unos se van hacia otras tierras, otros en buen número van llegando y trasladándose a otras ciudades y pueblos de Loreto.

La verdad que no queremos ni pensar que una situación así podría tocarnos vivir en algún país desconocido del mundo, donde por lo menos la ventaja que tienen los hermanos latinoamericanos es que hablamos el mismo idioma con variantes en tono, pero palabras casi 100% comunes al español peruano y en particular loretano, en este caso.

Lo que nos conmovió enterarnos que los niños y niñas venezolanas que cursan ya sus estudios en escuelas nacionales, por lo menos una madre dio su versión, que su hijo le preguntó si sabía por qué en el colegio le dicen “descuartizador”, y que no sabía cómo explicar a su pequeño.

Esto por supuesto que es doloroso, y como se hizo público se refiere al crimen perpetrado por jóvenes criminales venezolanos que mataron a un compatriota suyo y le descuartizaron el cuerpo. Este caso ocurrió en un distrito limeño y que todo el país se consternó, y por cierto traspasó las fronteras.

Entonces, la situación de los venezolanos en Iquitos tampoco es ajena a esos temerarios acontecimientos y el mensaje que nos dan es que no todos son iguales, que no todos han tenido la misma crianza o que no todos son personas del mal. Que más son la gente buena que viene a trabajar honestamente para enviar dinero a su familia que se quedó por allá, por alguna ciudad del país llanero.

Este mensaje le escuchamos muy sentido a un vendedor de golosinas de café que se subió al colectivo en la ruta de la avenida Quiñones, quien pedía disculpas y perdón por los malos compatriotas que han llegado al país, pero que por favor no los miren a todos igual.

Escucharlo nos transportaba historias de peruanos de Loreto que se fueron a otros países y tuvieron que pasar momentos muy duros, hasta mendigando, muchos escondidos por ilegales. Nos tocó afrontar esta cruda realidad mundial, no más que las autoridades sí deben restringir el ingreso a extranjeros con antecedentes delincuenciales. Hay un trabajo fuerte ahí en Migraciones.