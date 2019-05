Menor de edad pierde la pierna en accidente de tránsito

Fue embestido por un camión cuando conducía su motocicleta

La carretera Iquitos-Nauta nuevamente se tiñó de sangre. Esta vez la víctima fue un menor de 16 años de edad quién perdió la pierna izquierda, tras ser atropellado por un camión de placa de rodaje N° AYO-907

El hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera Iquitos Nauta, cuando el adolescente manejaba su motocicleta marca Italika de norte a sur, cerca de las 9 de la mañana de ayer.

Según el tío de la víctima, el menor de 16 años iba con destino a visitar a su señora madre que vive en Villa Calipso, ubicada a inmediaciones del km 13 de la citada carretera.

Fuentes policiales señalaron que el conductor del vehículo menor se trasladaba entre el medio de camión y otra motocicleta. Al tratar de pasar a la moto que iba delante de él, la parte delantera tocó la parte posterior de la moto y el joven perdió el equilibrio, cayendo intempestivamente al piso.

Detrás se trasladaba a excesiva velocidad el pesado vehículo, la víctima al percatarse del camión, trató de ponerse a un costado de la carretera, pero le fue imposible y fue una de las llantas del volquete que le destrozó la pierna izquierda.

Así que el menor quedó completamente desangrado al costado de la carretera; mientras que las huellas de las llantas del vehículo mayor quedaron selladas en el pavimento al frenar y evitar atropellar a la víctima, pero ya había sido demasiado tarde.

Motocarristas y vecinos del lugar llegaron hasta dónde estaba el muchacho para tratar de auxiliarlo; sin embargo, al ver el macabro hecho, solo atinaron a llamar a la policía.

Efectivamente, minutos después llegó personal de la Policía Nacional y del serenazgo de San Juan. Debido a que no llegó personal médico y enfermero del SAMU, a quienes los pobladores también llamaron para que fueran a la emergencia, los agentes levantaron a como dé lugar al menor y le pusieron en la tolva del carro del serenazgo, para luego trasladarlo hasta el Hospital Apoyo Iquitos.

Una vez en el nosocomio el menor de 16 años fue intervenido quirúrgicamente por parte de los médicos de este hospital, quienes lamentablemente tuvieron que amputarle la pierna, logrando estabilizarlo y salvarle la vida.

Hasta el hospital llegó la madre del menor y sus familiares, donde protagonizaron desgarradoras escenas de dolor, pero se sintieron tranquilos tras conocer que el adolescente fue salvado por los galenos de este hospital. De lo que sí no estaban conformes, fue con el responsable del accidente, (el chofer), quien hasta el cierre de edición, según los familiares, no daba ni un sol, para las medicinas y la operación del menor.

El tío de la víctima indicó que necesitan urgentemente 8 unidades de sangre O+, ya que su sobrino perdió bastante sangre tras este accidente de tránsito.

Cabe indicar que el adolescente aún cursaba el quinto año de secundaria y paralelamente se venía preparando para postular a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. (C. Ampuero)