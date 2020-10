Menonitas han arrasado con más de 2 500 hectáreas de bosques en Loreto

Entre 2017 y 2020, pero, solo en este año han deforestado 652 hectáreas.

La deforestación causada por los menonitas es uno de los pocos casos de pérdida de bosque a gran escala que han ocurrido en la Amazonía peruana.



Los menonitas son un grupo religioso y étnico que tuvo su origen en 1525 en Zúrich (Suiza), cuya doctrina se basa en la Biblia como palabra de Dios. Son seguidores de las creencias de Menno Simons, un líder pacifista del movimiento anabaptista durante la Reforma Protestante. Su estilo de vida se basa en la agricultura y todo lo que tenga que ver con el campo, ya que, rechazan el uso de cualquier tipo de tecnología moderna, ello incluye uso de celulares, radio, televisores, etc, son fáciles de reconocer por su peculiar forma de vestir muy al estilo de siglos pasados.

En las últimas décadas, los menonitas han emigrado desde Europa a distintos países de Latino América, Perú entre ellos, llegando recientemente también a la Amazonía, específicamente a las regiones de Loreto y Ucayali. Pero, ¿cuál es el problema con los menonitas?

Desde su llegada a las mencionadas regiones amazónicas, los menonitas han comprado varias hectáreas de bosques para construir sus aldeas y campos de cultivo, ello significó la deforestación de todas esas hectáreas.

Los menonitas actualmente se encuentran ubicados en los distritos de Masisea (Ucayali) y Tierra Blanca (Loreto), en ambos distritos han arrasado con grandes hectáreas de bosques para poder construir sus casas y campos de cultivo, causando un gran y alarmante impacto en el medio ambiente.

Las actividades de estas dos colonias menonitas han sido tan notorias, que no pasaron desapercibidas por las autoridades. Hoy la Procuraduría del Medio Ambiente y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali y Loreto investigan la pérdida de bosque en los dos territorios.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha comunicado que se ha presentado una denuncia por deforestación y se ha abierto una investigación, ya que, hay pruebas de que antes de la presencia de los menonitas había bosque y, después de su llegada, estos bosques se convirtieron en sembríos.

No obstante, una alerta lanzada por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en octubre de 2019, ya advertía sobre la pérdida de bosque en Masisea. En ese momento, el monitoreo satelital indicaba que la comunidad Menonita de Masisea había arrasado con 856 hectáreas. Un año después, en octubre de 2020, las imágenes satelitales indican que 13 hectáreas más han sido desmontadas. De acuerdo con MAAP, en los últimos tres años se han perdido en total 870 hectáreas en la zona donde se han instalado los menonitas en Masisea.

En Tierra Blanca el panorama es peor. Según el último reporte de MAAP, entre 2017 y 2020 se deforestaron en esta zona de la región Loreto más de 2500 hectáreas de bosque. Y solo este año, las imágenes satelitales muestran una pérdida de 625 hectáreas. Esta cifra es confirmada por la procuraduría.

Cabe indicar que, según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en el caso de predios privados con cobertura boscosa el cambio de uso del suelo requiere el permiso de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre (GERFOR), así como un estudio técnico de microzonificación.

