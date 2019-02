Declaró el director del hospital regional, Dr. Horacio Ramos Santillán.

También se pronunció sobre los posibles convenios que podrían suscribir con EsSalud, así como los pagos de guardias al sector asistencial.

El alto directivo del mencionado nosocomio, en principio respondió en torno al tema de las salas de operación.

“Se va a mejorar el sistema eléctrico. Igual el ingreso al predio para garantizar la bioseguridad del cirujano y de todo el personal. Que no haya contaminación del ambiente. Según me explican no se alterará significativamente la atención y todo tendrá una duración de unos 45 días.

Señalan que se pueden hacer las variaciones pertinentes con un mínimo de disminución y limitación al acceso de la sala de operaciones. Todo de tal manera que no afecte en un porcentaje significativo la atención de las personas. El principal problema en la sala de operaciones para atender a más pacientes, no es la infraestructura, sino los recursos humanos”, puntualizó Ramos

De otro lado ¿por qué no impulsar convenios con EsSalud para el centro de quimioterapia o unidades de sangre?

-El doctor Celis quien estuvo como gerente, estaba muy interesado en ello. Se le abrió las puertas. Esperamos que la nueva gestión entre al nivel de conversación para poder firmar un convenio en los puntos que me señala. La interacción entre instituciones, siempre son fructíferas, esos convenios serían muy eficaces. Sería oportuna una reunión con los altos directivos de EsSalud para atender mejor, con premura en los hospitales.

¿Unos señalan que se han pagado muchas guardias y otros que más bien faltan pagos?

-Estamos de acuerdo con el personal asistencial. En general se requiere de más turnos, pero todos esos turnos tienen que ser pagados. Eso no lo han previsto antes. Lamentablemente hemos recibido un hospital hecho un desastre. Hay trabajadores impagos, pero hemos hecho gestiones y máximo hasta el martes les deben cancelar.

Les he dicho que la dirección reconoce el trabajo asistencial, pero no hay el presupuesto suficiente por lo que se tiene que gestionar al gobierno. Pero el gremio sindical también debe coadyuvar a ello. Estamos en un nivel de diálogo bastante fluido con el sector laboral. No puedo tener a personal que trabaje y luego no pagarles, eso no es correcto.

¿Es real que todo lo decide la administradora?

-Eso no es cierto. Todo lo que se pueda afirmar tiene que demostrarse, eso no es así. No se puede lesionar el honor de las personas, no es justo para quien lo dice y quien lo recibe. Los denunciantes deben demostrar con documentos si es real lo que dicen.